Дмитрий Махонин о дорожном строительстве в Перми: «Дорешивать вопросы будем с пинка»

09:59 | 19.08.2020

18 августа в рамках рабочего визита в Свердловский район краевой столицы врио губернатора Дмитрий Махонин проинспектировал ключевые объекты, на которых ведутся работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Осмотр начался с улицы Героев Хасана. Работы здесь ведутся на участке протяженностью 1,78 км от улицы Хлебозаводской до Васильева. Это четвертый, последний этап масштабной реконструкции магистрали, стартовавшей еще в 2008 году. После завершения всех работ улица Героев Хасана, ведущая к Южному и Восточному обходам Перми, станет шестиполосной.



Проведенные ранее этапы реконструкции позволили снизить нагрузку на улицу Героев Хасана почти на 20% – с 42 тысяч единиц транспорта в сутки в 2008 году до 35 тысяч в 2019.



Последний этап реконструкции начался в 2019 году. Сейчас подрядчик (ООО «СКФ «АТМ») уже уложил верхний слой асфальта по правой стороне дороги на участке от Бродовского тракта до Васильева и первый слой – на левой стороне (там сейчас открыто движение транспорта). Готова ливневая канализация, проложены кабели для автоматической системы управления дорожным движением.



Дмитрий Махонин отметил, что часто видит в соцсетях жалобы пермяков на низкие темпы строительных работ на дорогах, в том числе на улице Героев Хасана. На этой улице переносится много коммуникаций. Нужно синхронизировать процессы, больше работать с сетевыми компаниями, городским властям и подрядчику – увеличить темпы стройки, подчеркнул врио губернатора: «Чиновники из мэрии божились и клялись, что вопрос будет ускорен. В ноябре надо открыть 4 полосы, чтобы снять проблему пробок. Сам регулярно здесь проезжаю – в пробке можно простоять до 40 минут. Что делать? Дорешивать этот вопрос будем, видимо, с пинка. Посмотрим, как обещания будут исполнены».



Директор подрядной организации Айк Аветисян пояснил, что компания набирает темпы, чтобы открыть четыре полосы к ноябрю; по контракту этот участок должен быть сдан в августе 2021 года: «Сейчас ведется переустройство коммуникаций: сетей связи, водопровода, нефтепровода, газопровода, канализации. Эти работы завершатся до конца года. Зимой займемся переустройством теплосетей, после завершения отопительного сезона их переключат, и мы приступим к завершающим работам – устройству нового асфальтового покрытия».



Сейчас машины по улице Героев Хасана временно движутся по двум полосам, с ноября подрядчик должен открыть четыре отремонтированных полосы в обе стороны. К осени 2021 года, после завершения всех работ, транспорт пойдет по всем шести полосам. После реконструкции здесь также появятся новые тротуары и велосипедные дорожки.



Затем врио губернатора осмотрел еще одну центральную городскую магистраль – улицу Революции. В июле здесь открыли движение на пересечении с улицей Сибирской, одновременно закрыв перекресток с ул. Куйбышева. Ремонт этого участка станет последним этапом масштабной реконструкции улицы Революции; ее участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта станет двусторонним.



Директор подрядной организации ООО «Техдоргрупп» Денис Останин рассказал, что в ближайшее время на объекте будет завершена отсыпка щебеночного основания, откроется левый поворот с Революции на Куйбышева. Эти работы будут завершены к 1 сентября. В середине октября планируется полностью открыть перекресток для трамваев и автотранспорта.



Врио губернатора подчеркнул, что подрядчик должен жестко соблюдать сроки: жители Перми очень ждут открытия дороги, ее перекрытие создает большие неудобства. Подрядчик на этом объекте был сменен, напомнил Дмитрий Махонин: «Сейчас темпы работ хорошие: в сентябре – начале октября на этом перекрестке будет запущен трамвай. Помимо этого, решаем вопросы по обустройству территории. Например, планируем заменить забор стадиона «Динамо» вдоль ул. Революции. Решение принято еще в марте, необходимое финансирование в бюджете предусмотрено, поручения городу даны».



После завершения реконструкции трамвайная линия протянется по улице Революции от Сибирской до Куйбышева и свяжет две части Свердловского района. Рельсы здесь укладываются на монолитном основании с применением упругих элементов. Особенностями новой технологии являются долгий срок службы трамвайной линии, снижение уровня шума и вибраций.



Все дорожные объекты, проинспектированные Дмитрием Махониным 18 августа, ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом РФ. В 2020 году в рамках нацпроекта в Перми отремонтируют 14 участков улиц. Еще 7 объектов будут отремонтированы за счет средств, сэкономленных на проведении торгов. В целом в Прикамье по этому нацпроекту в текущем году планируется привести в порядок дороги в четырех муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.

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