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18:22 | 18.08.2020

Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в столице Прикамья завершится к 1 сентября

18 августа в рамках рабочей поездки в Свердловский район Перми врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал строительство спортивной базы «Летающий лыжник». Спорткомплекс возводится на ул. Тихой, 22. Открытие СК намечено на первую половину сентября. Это позволит ребятам, посещающим спортшколу, приступить к тренировкам одновременно с началом учебного года.

«Готовность объекта практически 100%. Это очень хорошо, потому что ребята, занимающиеся прыжками на лыжах с трамплина, очень ждут открытия базы и хотят поскорее увидеть новые залы. Считаю, что строительство спорткомплекса – всего лишь первый этап по переустройству школы «Летающий лыжник». Следующий – реконструкция трамплинов. Дал поручение профильным ведомствам проработать этот вопрос и заложить финансирование в среднесрочные планы. Важно также вписать эти объекты в проект создания рекреационных зон в долинах малых рек. Благоустройство Егошихи, напомню, одна из приоритетных задач проекта «Пермь-300», – сказал Дмитрий Махонин.

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, ранее спортивная база «Летающий лыжник» представляла собой двухэтажное строение барачного типа. Сегодня на его месте спорткомплекс общей площадью более 2,3 тыс. кв. метров. В нем расположены три зала: универсальный спортивный, тренировочный – для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный – для общей физподготовки спортсменов. На тренировочной площадке будут заниматься 1280 детей – воспитанники спортшколы. Помимо этого, база будет открыта для посещений жителями близлежащих микрорайонов.

В ходе осмотра прилегающей к СК территории Дмитрий Махонин дал поручение главе города отремонтировать дорогу по ул. Тихой, ведущей к спортивному объекту.

«Сделать это надо нынче. Времени на конкурсные процедуры мало, прошу ускориться. Подойти к ремонту необходимо комплексно, сделать не только проезжую часть, но и тротуары и парковку. Дополнительно нужно подсыпать проезды к гаражам, расположенным рядом со спорткомплексом. Удобно должно быть всем – спортсменам, пешеходам, автовладельцам», – обозначил Дмитрий Махонин.

Предполагается, что средства на ремонт дороги будут направлены в рамках экономии при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Владимиром Путиным. Как уточнили в министерстве транспорта Пермского края, протяженность участка дороги на ул. Тихой составляет 820 м. По предварительной оценке, на ремонт объекта необходимо направить не менее 30 млн руб.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» для ДЮШ «Летающий лыжник» уже закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. В этом году господдержку вместе с учреждением получат также спортивные школы олимпийского резерва «Орленок», «Кадокан» и СШОР Кировского района г. Перми, а также Полазненская спортшкола олимпийского резерва г. Добрянка. По данным министерства спорта Прикамья, из федерального бюджета на эти цели направлено 8 млн руб.

Напомним, благодаря нацпроекту в этом году в 9 территориях Прикамья будут обустроены спортивные зоны для занятий комплексом ГТО, а также приобретено оборудование для хоккея для Березниковской спортивной школы «Кристалл».

© «Вечерние ведомости»

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