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17:59 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин поручил благоустроить сквер у ДК Калинина в Перми
В ходе визита он осмотрел репетиционные классы и концертный зал на 700 мест, который был отремонтирован в прошлом году в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура» — до этого по причине пожара Дворец культуры работал без зрительного зала на протяжении 18 лет.
Дмитрий Махонин отметил, что учреждение преображается и становится настоящим центром притяжения для жителей микрорайонов Крохалева, Краснова и Октябрьский. «До недавнего времени дом культуры был в плачевном состоянии из-за пожара. В прошлом году после реконструкции открылся новый концертный зал. Надеемся, что в скором времени эпидситуация в регионе позволит возобновить выступления творческих коллективов», — отметил он.
В обновленном ДК занимаются более 400 взрослых и детей в творческих коллективах разных направлений и жанров. Среди них ансамбль татарского танца «ГузелЧулман» и цирковая студия «Фантастика», которые носят звание «Народный коллектив». В 2020 году известный музыкальный коллектив — Пермский губернский оркестр — получил в учреждении место для репетиционной базы.
«У нас появился новый концертный зал – это самое главное. Несколько лет репетиции и выступления наших коллективов проходили в фойе. С сентября появится новый коллектив — дети на инвалидных колясках будут заниматься танцами, для них у нас есть все условия. Мы только начинаем развитие в концертном направлении и надеемся, что оно будет успешным», — рассказал директор ДК Сергей Елсуков.
По мнению главного дирижера и художественного руководителя Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова, реставрация старых и открытие новых концертных площадок в Перми является важнейшей составляющей культурного развития города и всего региона. «Нам всегда приятно работать на новых для себя площадках, особенно приятно и ответственно открывать для зрителей новые сцены в нашем родном городе», - поделился мнением маэстро.
Первый концерт на обновленной сцене в ДК Калинина музыканты дали 26 января текущего года, а подготовку к концертному сезону на новой площадке коллектив начал еще в июле. В нынешнем году у оркестра уже запланировано несколько выступлений на обновленной сцене ДК им. М.И. Калинина, которые начнутся, как только позволит эпидемическая обстановка в регионе.
В ходе визита Дмитрий Махонин побывал на репетиции оркестра. Врио губернатора Прикамья поблагодарил музыкантов за их творчество, пожелал благодарных зрителей и успешных выступлений как в регионе, так и за его пределами.
По итогам посещения ДК Дмитрий Махонин поручил главе администрации города Перми Дмитрию Самойлову проработать вопрос благоустройства прилегающей территории учреждения.
«Сквер перед ДК не благоустраивался с советских времен. В ближайшие два года необходимо привести его в соответствие, чтобы жители района получили комфортное общественное пространство для отдыха», - подчеркнул он.
Напомним, в прошлом году в городском культурно-деловом центре отремонтировали зрительный зал, обновили системы вентиляции и кондиционирования. В ходе ремонта зрительный зал оснастили современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения; изменили и его «визитную карточку» – «одежду» сцены и её автоматическую механику. Обновлённый зал теперь многофункционален: он может быть использован как для концертных, так и для театральных постановок. При выполнении ремонтных работ применялись материалы для создания качественной акустики. Кроме того, была изменена центральная часть крыльца, обеспечена его доступность для маломобильных групп населения, а также пожарная безопасность. По данным администрации Перми, из городского бюджета на приведение в нормативное состояние здания было выделено 112,5 млн рублей.
По данным краевого минкульта, в этом году на реализацию в Прикамье нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, направлено 75,9 млн руб. Кроме того, регион включен в федеральный проект «Культура малой Родины», ориентированный на преобразования театров и домов культуры в сельских территориях. На эти цели предусмотрено еще 87,6 млн руб.
© «Вечерние ведомости»
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