Дмитрий Махонин: «В следующем году в столице Прикамья появятся сразу две благоустроенных набережных»

15:07 | 18.08.2020

В рамках рабочей поездки в Кировский район Перми врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин осмотрел набережную Камы, протянувшуюся вдоль берега от ул. Чистопольской до ул. Шишкина на 1,3 км. Общественное пространство входит в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею краевого центра.



«В следующем году в столице Прикамья появятся сразу две благоустроенные набережные. Одна – в центре, другая – в Кировском районе. Сейчас занимаемся подготовкой проекта благоустройства. Считаю, к этому процессу нужно подключить жителей района и предложить им на выбор элементы благоустройства территории. Могу сказать точно – набережная в Закамске будет преобразована на уровне», – сказал Дмитрий Махонин.



По словам главы города Дмитрия Самойлова, в рамках капитального ремонта на набережной обновят дорожки, наладят освещение, проведут озеленение, а также приведут в порядок места для отдыха у воды.



Отдельно Дмитрий Махонин поручил региональному министерству транспорта проработать вопрос реконструкции причальной стенки на набережной. Это позволит швартоваться к берегу речным судам для высадки пассажиров. Таким образом, будет налажено речное сообщение между центром Перми и Кировским районом. Как подчеркнул глава Пермского края, это полностью соответствует планам региона по развитию водного транспорта и речного туризма.



В ходе осмотра набережной Дмитрий Махонин также рассказал, что власти региона ведут переговоры с организаторами когда-то очень популярного фестиваля фейерверков «Симфония огня», который был одной из визитных карточек Закамска и привлекал в район многих жителей Перми и Пермского края. В последний раз мероприятие проходило более 10 лет назад. По словам Дмитрия Махонина, сегодня есть планы по возрождению фестиваля уже в 2021 году. Глава Прикамья дал поручение министру культуры региона проработать этот вопрос.

Помимо набережной в рамках проекта «Пермь-300» в Кировском районе, как и в других районах краевого центра, по поручению Дмитрия Махонина будут благоустроены два общественных пространства. В их числе – парк отдыха «Счастье есть».



Врио губернатора Прикамья отметил, что объект является точкой притяжения для жителей Кировского района: здесь гуляют семьями, катаются на аттракционах с детьми, занимаются спортом.



«Поручил главе района подумать вместе с жителями над тем, как привести этот парк в порядок. Работы не так много. Где-то надо дорожку отремонтировать для пробежек и прогулок, где-то наладить освещение. Поставил задачу выполнить это всё также в следующем году. Думаю, это вполне реалистично», – отметил Дмитрий Махонин.



Напомним, старт проекта «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли 104 объекта. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре прошлого года оргкомитет по подготовке 300-летия утвердил перечень приоритетных 15 объектов. По инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина в него дополнительно включены преобразования шести объектов культуры и спорта, а также проекты развития городской среды и 13 памятников архитектуры.

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