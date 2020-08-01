Пермь: новости дня
13:32 | 18.08.2020
В этом году для посетителей музея «Хохловка» проведут высокоскоростной интернет с Wi-Fi
Предполагается, что подрядчик, определенный в ходе конкурса, приступит к исполнению контракта в конце сентября. В соответствии с техзаданием, компании нужно будет построить сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для присоединения музея к линиям связи, включая установку необходимого оборудования и благоустройство территории. Параллельно требуется выполнить устройство линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ. Электричество будет проведено к объектам, расположенным на территории музея.
По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, пандемия дала толчок популяризации внутреннего туризма в стране. Поэтому необходимо готовить туристическую инфраструктуру пермских музеев для посетителей. Это позволит повысить узнаваемость региона среди путешественников и увеличить их поток.
Как пояснили в Управлении капитального строительства, три вида работ: устройство доступа в Интернет, видеонаблюдения, электроснабжения решено провести одновременно – для минимального воздействия процесса строительства на территории объекта культурного наследия.
Трассы прокладки подземных линий связи запроектированы вдоль линии электропередачи, в том числе для осуществления электроснабжения оборудования видеонаблюдения и передачи данных. Трасса проходит вдоль основных туристических маршрутов, тротуаров, мест проведения массовых мероприятий, а также вдоль зданий и сооружений, которые являются объектами видеонаблюдения.
Подрядчик должен учитывать, что работы будут вестись в условиях действующего музея с деревянными объектами культурного наследия федерального и регионального значения, он должен соблюсти все требования законодательства, связанные с охраной таких объектов, и провести необходимые мероприятия для безопасности посетителей музея.
По данным регионального минкульта, в этом году на реализацию в Прикамье нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, направлено 75,9 млн руб. Кроме того, регион включен в федеральный проект «Культура малой Родины», ориентированный на преобразования театров и домов культуры в сельских территориях. На эти цели предусмотрено еще 87,6 млн руб.
Развитие архитектурно-музейного комплекса является одной из приоритетных задач краевого правительства. Например, уже полностью отремонтирована дорога «Пермь – Ильинский – Хохловка», ведущая к музею: за два года привели в порядок порядка 10 км. Также весной текущего года в «Хохловке» заработал новый визит-центр. Кроме того, в 2019 году из краевого бюджета было направлено 11 млн рублей на разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов музея под открытым небом. В 2020 и 2021 годах на эти цели будет направлено 30 млн рублей, в порядок планируется привести ещё 11 объектов.
© «Вечерние ведомости»
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