Благодаря нацпроекту в Перми появится новый корпус химико-технологической школы

13:28 | 18.08.2020

В рамках рабочей поездки в Кировский район Перми врио губернатора Дмитрий Махонин проверил ход строительства нового корпуса химико-технологической школы «СинТез» (ул. Юнг Прикамья, 3). Новый корпус на 1100 мест возводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, из федерального бюджета выделено более 500 млн руб.



Всего в существующем корпусе школы «СинТез», рассчитанном на 700 мест, занимается порядка 1,5 тысячи ребят. На сегодня это единственная действующая школа в микрорайоне Судозавод. Новый корпус позволит решить проблему нехватки мест в школах и переполненности классов.



В трехэтажном здании проектом предусмотрены отдельный блок для начального звена, актовый зал на 460 посадочных мест, 3 спортивных зала, библиотека, специализированные лаборатории. Образовательный процесс будет организован в 44 учебных кабинетах, а питание – в столовой, рассчитанной на 550 мест. Благоустройство школьной территории предусматривает зону отдыха, а также спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами. Общая стоимость объекта оценивается почти в 745 млн руб.



Напомним, при строительстве нового корпуса используется типовой проект, ранее в 2019 аналогичное здание лицея «ВЕКТОРиЯ» было возведено в Лысьве.



Как рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «ЖБК-строй» (генподрядчик) Константин Меновщиков, в настоящее время идет подготовка котлована: рабочие приступили к устройству свайного основания. По контракту сдать объект необходимо весной 2022 года, в настоящее время строительные работы идут в графике.



«Мы рассчитываем, что объект будет сдан в срок. Подрядчик надежный, реализует не первый объект в Пермском крае, и нареканий к его работе нет. В школе реализуется уникальная модель, которая включает в себя оказание услуг дополнительного образования технической направленности. Ученики школы не раз становились участниками Международного чемпионата WorldSkills и занимали призовые места. В сентябре 2022 году детишки должны пойти в новый корпус. Уверен, они будут получать самое современное образование», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Отметим, ученики школы «СинТез» имеют уникальную возможность пройти профессиональные пробы и спецкурсы, например 2D и 3D-моделирование, программирование, бизнес-информатика. В школе оборудованы современные лаборатории: интернет вещей и системного администрирование, прототипирование, цифровая гуманитаристика, робототехника и искусственный интеллект.



Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, школа является активным участником краевых олимпиад по 3D-моделированию и региональных этапов WorldSkills Russia. В 2020 году ученики одержали победу по компетенции «Системное администрирование» и прошли на всероссийский этап WorldSkills.



Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», инициированный Владимиром Путиным.

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