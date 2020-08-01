Пермь: новости дня
13:28 | 18.08.2020
Благодаря нацпроекту в Перми появится новый корпус химико-технологической школы
Всего в существующем корпусе школы «СинТез», рассчитанном на 700 мест, занимается порядка 1,5 тысячи ребят. На сегодня это единственная действующая школа в микрорайоне Судозавод. Новый корпус позволит решить проблему нехватки мест в школах и переполненности классов.
В трехэтажном здании проектом предусмотрены отдельный блок для начального звена, актовый зал на 460 посадочных мест, 3 спортивных зала, библиотека, специализированные лаборатории. Образовательный процесс будет организован в 44 учебных кабинетах, а питание – в столовой, рассчитанной на 550 мест. Благоустройство школьной территории предусматривает зону отдыха, а также спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами. Общая стоимость объекта оценивается почти в 745 млн руб.
Напомним, при строительстве нового корпуса используется типовой проект, ранее в 2019 аналогичное здание лицея «ВЕКТОРиЯ» было возведено в Лысьве.
Как рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «ЖБК-строй» (генподрядчик) Константин Меновщиков, в настоящее время идет подготовка котлована: рабочие приступили к устройству свайного основания. По контракту сдать объект необходимо весной 2022 года, в настоящее время строительные работы идут в графике.
«Мы рассчитываем, что объект будет сдан в срок. Подрядчик надежный, реализует не первый объект в Пермском крае, и нареканий к его работе нет. В школе реализуется уникальная модель, которая включает в себя оказание услуг дополнительного образования технической направленности. Ученики школы не раз становились участниками Международного чемпионата WorldSkills и занимали призовые места. В сентябре 2022 году детишки должны пойти в новый корпус. Уверен, они будут получать самое современное образование», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Отметим, ученики школы «СинТез» имеют уникальную возможность пройти профессиональные пробы и спецкурсы, например 2D и 3D-моделирование, программирование, бизнес-информатика. В школе оборудованы современные лаборатории: интернет вещей и системного администрирование, прототипирование, цифровая гуманитаристика, робототехника и искусственный интеллект.
Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, школа является активным участником краевых олимпиад по 3D-моделированию и региональных этапов WorldSkills Russia. В 2020 году ученики одержали победу по компетенции «Системное администрирование» и прошли на всероссийский этап WorldSkills.
Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», инициированный Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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