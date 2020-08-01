Дмитрий Махонин обязал работодателей Прикамья провести вакцинацию от гриппа сотрудников в группах риска

13:22 | 18.08.2020

Такое решение принято в рамках заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение проработать с региональными работодателями вопрос безвозмездного обеспечения безопасности работников организаций в период повышенного риска заболевания ОРВИ и гриппом.



Накануне Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о планах по вакцинации на этот сезон. «Нам предстоит поставить вакцины против гриппа полутора миллионам жителей Пермского края, от пневмококка – 200 тысяч прививок. Из краевого бюджета выделены соответствующие средства», – сообщил Дмитрий Махонин. Чтобы снизить заболеваемость и сформировать иммунную прослойку, необходимо охватить вакцинацией против гриппа 60% населения Пермского края.



Сейчас пункт об обязательной вакцинации включен в трехстороннее соглашение «О взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-2023 годы в Пермском крае». Обязательной вакцинации подлежат работники групп риска: врачи, учителя, работники сферы услуг, общественного транспорта и промышленных предприятий.



Как пояснили в краевом минпромторге, это положение обязывает работодателей иммунизировать работников против гриппа, а также проводить дополнительные мероприятия для их защиты в период эпидемического сезона.



Среди дополнительных обязательных мероприятий необходимо отметить как наиболее эффективные:



- Обеспечение выдачи и применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, общественного транспорта и сферы обслуживания населения).



- Организация и контроль проветривания и влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях постоянного пребывания сотрудников и посетителей.



- Меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечения помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.



- Финансирование неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ (применение противовирусных или иммунокорригирующих препаратов) и пневмококковой инфекции.



- Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение приверженности к вакцинации, формирование здорового образа жизни.



Также в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ целесообразно принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ и гриппом.



В 2020 году планируется иммунизировать не менее 14 тыс. пермяков из групп риска против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

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