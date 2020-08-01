Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 0,9%

12:50 | 18.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7111. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 17 августа – 0,99).



Из 64 новых инфицированных – 25 мужчин, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 18 августа зафиксировано 190 летальных исходов от COVID-19. Еще 121 случай смерти инфицированных – не от COVID-19.

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