Юная летающая лыжница из Чайковского стала героиней спортивного реалити

12:46 | 18.08.2020

17 августа вышла первая серия спортивного реалити «Лети за мечтой» – цифрового мастер-класса, главной героиней которого стала Алиса Вараксина, 13-летняя школьница из г. Чайковский.



Алиса несколько лет занимается прыжками на лыжах с трамплина и в январе 2020 года стала призером международного «Рождественского турне».



На 2 недели Алиса присоединилась к тренировочному лагерю сборной России, чтобы вместе с лучшими спортсменами страны развивать свою технику, физическую и психологическую форму под руководством тренеров мужской и женской команд Евгения Плехова, Романа Пашкина, Романа Керова и Александра Гаранина.



Сборная России дала съемочной группе проекта неограниченный доступ к тренировочному процессу. Поэтому вместе с Алисой тренироваться, получать советы лучших могут все юные летающие лыжники и их наставники независимо от региона и часового пояса. Выпуски цифрового мастер-класса можно смотреть на любом устройстве, в любое время.



В каждой серии реалити юной летающей лыжнице придется освоить новые упражнения и выполнить новые задания. Например, первая серия посвящена балансу и координации. В последующих выпусках зрители реалити узнают, как проходят тренировки в сборной, как психологически настроиться на прыжок, как готовится оборудование и экипировка и даже как пролететь 200 метров!



Уникальный материал о тренировках российских летающих лыжников будет интересен представителям не только этого вида спорта. Многие упражнения, тренажеры и находки тренеров будут актуальны и для других видов, особенно таких, где важны координация, баланс и взрывное ускорение.



Еще одним событием проекта «Лети за мечтой» станет цифровой фестиваль, в рамках которого пройдут соревнования на цифровой кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. В прямом эфире 29 августа международная судейская бригада будет оценивать прыжки юных спортсменов со всей страны по видеозаписям, сделанным спортсменами в этом сезоне.



Вся информация о проекте на сайте http://za-mechtoy.ru.



Проект осуществляется в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» для решения задач Федеральной экспериментальной площадки по Пермскому краю за счет средств гранта Министерства спорта Российской Федерации. Помощь в реализации оказывают министерство спорта Пермского края, общероссийская и региональная федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и Чайковский государственный институт физической культуры.

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