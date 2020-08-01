В Прикамье зафиксировано 64 случая COVID-19

12:41 | 18.08.2020

На 18 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 64 случая коронавируса, общее количество достигло 7111.



Выписан из больниц 41 пациент, всего вылечились 4995 прикамцев. Три человека умерли: двое от COVID-19, один от других причин.



В России за сутки подтверждено 4748 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 932 493.

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