Пермь: новости дня
12:22 | 18.08.2020
Новое здание Художественной галереи в Перми построят с федеральной поддержкой
Дмитрий Махонин рассказал о ходе подготовки к празднованию 300-летия краевой столицы, в частности, о реализации двух проектов, включенных в перечень приоритетных: строительство нового здания Пермской художественной галереи и новой сцены Пермского оперного театра.
«Сейчас уже разработан проект строительства здания Пермской художественной галереи. Это крупнейший региональный запасник художественных ценностей, здесь хранится около 54 тысяч музейных предметов. Среди них уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, коллекция строгановской иконы, есть картины передвижников. Нам есть чем гордиться и что показывать. К сожалению, на сегодня в постоянной экспозиции представлено лишь 1,5% коллекции. Это обусловлено площадью здания, где сейчас находится галерея», – рассказал Дмитрий Махонин.
Согласно разработанному проекту, площадь пятиэтажного здания составит около 21 тыс. кв. метров. Для фасада со стороны Камы будет применено панорамное остекление. Рядом с новым зданием планируется сохранить три старых строения, их отремонтируют и используют для расширения пространства галереи.
Напомним, с 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского собора, при этом объемы коллекции увеличились более чем в 25 раз, а выставочные площади остались прежними. Размеры помещений и условия хранения не соответствуют современным требованиям, нет возможности размещения необходимой музею инфраструктуры и создания комфортной среды для посетителей. При этом в Перми нет ни одного готового здания, в котором могла бы разместиться такая масштабная коллекция.
В настоящее время органами госвласти Пермского края выполнены инженерные изыскания, утверждены планировочные и архитектурные решения, разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение. Для реализации проекта образован земельный участок на территории завода им. Шпагина, где создается новое социокультурное пространство. Сроки реализации проекта запланированы до 2023 года. Стоимость строительства оценивается в более 5,2 млрд руб.
«Мы проект сделали, есть понимание, где галерея будет располагаться. Конечно, хотелось, чтобы наша инициатива была поддержана в части включения проекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы», – обратился к Владимиру Путину врио губернатора.
Президент отметил, что соответствующие профильные ведомства получат необходимые поручения для проработки этого вопроса.
Отдельно Дмитрий Махонин остановился на одном из самых долгожданных проектов для жителей региона – строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, также вошедшем в перечень приоритетных. Дмитрий Махонин поблагодарил президента России за включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. По его словам, это позволит завершить объект в намеченный срок.
Напомним, дизайн-проект новой сцены театра на 1100-1300 мест предусматривает два центральных фасада – с ул. Ленина и со стороны Камы. Общая площадь здания составит 33,7 тыс. кв. м. В здании будет расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку. В новом театре предусмотрено два зрительных зала: большой, рассчитанный на 1300 мест, и концертный (на 1150 чел.) – со специальной акустикой. Сцена должна быть не менее 567 кв. м. Благодаря тому, что сцена второго зала будет дублировать основную, ее можно будет использовать для репетиций. Оркестровая яма не менее чем на 100 музыкантов будет включать три подъемно-опускные площадки и подъемно-опускной барьер. В репетиционный комплекс на 400-800 мест войдут залы для постановочных репетиций, три зала для репетиций балета, а также залы для хора и оперы. На первом этаже расположатся просторные мастерские, костюмерные и декорационные цеха.
В конце встречи глава Прикамья поблагодарил президента России за внимание к Пермскому краю и от лица всех жителей региона пригласил на празднование юбилея краевой столицы.
Напомним, старт проекта «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки юбилея вошли 104 объекта. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре прошлого года оргкомитет по подготовке 300-летия утвердил перечень приоритетных 15 объектов. По инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина в него дополнительно включены преобразования шести объектов культуры и спорта, в том числе строительство Художественной галереи, а также проекты развития городской среды и 13 памятников архитектуры.
© «Вечерние ведомости»
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