Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 13 территориях Прикамья

17:50 | 17.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 65 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (30), 11 — в Березниках, 5 — в Соликамском городском округе. Еще по 4 заразившихся вирусом обнаружены в Пермском муниципальном районе и Чайковском ГО. По 2 инфицированных выявлено в Добрянском, Красновишерском ГО, Ординском муниципальном округе. Кроме того, в Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Горнозаводском ГО и Кудымкарском МО зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 7047 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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