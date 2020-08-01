19 августа в Мотовилихинском районе Перми откроются городские ярмарки

17:48 | 17.08.2020

Жителей Перми с 19 по 21 августа приглашают на ярмарки по адресам: улица Гайдара, 13г и улица Уинская, 10. Посетители смогут купить продукты от местных фермеров.



В Пермском городском бизнес-инкубаторе пояснили, что площадки будут работать с 19 до 21 августа, время работы – с 12:00 до 20:00.



Пермяков и гостей города приглашают купить свежие овощи и фрукты, мед разных сортов, молочную и мясную продукцию от местных фермеров.



Напомним, с начала года Пермским городским бизнес-инкубатором проведено свыше 70 ярмарок, в планах – до конца года организовать еще порядка 50 ярмарочных мероприятий.

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