До конца дорожного сезона в Пермском районе отремонтируют еще 5 участков дорог по нацпроекту

15:42 | 17.08.2020

В Пермском районе продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Здесь в этом году будет отремонтировано 7 участков дорог общей протяженностью 16,8 км. Это дороги Лобаново – Насадка (участок Лобаново – Мостовая), Гамово – Заречная, Новые Ляды – Троица (участки Новые Ляды – Сылва и Сылва – Троица), Няшино – Восточный обход, Городская Свалка – Жебреи, Гамово – Шульгино. Общая стоимость ремонта объектов превышает 101 млн руб.



Два участка (от Н. Лядов до Сылвы и от Сылвы до Троицы) уже готовы, их приемка прошла в конце июля. Подрядчик заменил асфальт, укатал обочины, установил освещение, оборудовал новые остановки и подъезды к ним.



Сейчас работы ведутся еще на нескольких объектах. Подрядчик «Феникс-групп» приводит в порядок участки дорог Городская свалка – Жебреи и Няшино – Восточный обход.



Ремонт участка от Городской свалки до Жебреев – долгожданное событие для местных жителей и дачников. Ремонт дороги, ведущей в Жебреи, был разбит на 4 этапа - по этапу ежегодно.



По словам руководителя Управления благоустройством Пермского района Сергея Фролова, она ведет на побережье Сылвы, куда летом приезжают дачники и отдыхающие. «Дорожный трафик, идущий через населенные пункты Жебреи, Лесоучасток, Симонки, летом увеличивается в несколько раз. Кроме того, рядом находятся горнолыжный комплекс «Жебреи», базы отдыха», – добавляет специалист.



Участок, приводимый в порядок по нацпроекту, завершит четырехлетний ремонт дороги. Он разбит на четыре небольших отрезка. Два из них уже готовы, на третьем работает техника, укладывают свежий асфальт. После рабочие перейдут на последний, четвертый, участок. Там уже снято старое покрытие.



Объект ремонтируют комплексно: помимо укладки нового асфальта толщиной 4 см, обустраиваются съезды, обочины, искусственные неровности и тротуары, производится ремонт пучин (дренаж и установка подстилающих слоев) и остановочных карманов, устанавливаются новые опоры освещения со светодиодными светильниками. По словам Сергея Фролова, самой сложной и важной задачей для подрядчика было укрепление откосов насыпи дамбы перед п. Лесоучасток. «Дорогу в этом месте постоянно вспучивало, вымывало ручьем, асфальт разрушался. Теперь такого не будет», – добавляет специалист.



Еще один объект, где уже начались работы, расположен в районе деревни Няшино и тянется в сторону Восточного обхода. Протяженность нового асфальта составит 1,8 км. Здесь уже фрезеровано старое покрытие, вскоре начнется укладка верхнего слоя. Подрядчик отремонтирует остановки вместе с подъездными карманами, к электросети подключат пять новых опор освещения со светодиодными светильниками. В районе деревни Няшино появится новый тротуар.



По контракту оба дорожных объекта должны быть сданы в эксплуатацию до 20 августа.



Как отмечают в министерстве транспорта Прикамья, в 2020 году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет отремонтировано 55 дорожных объектов, 20 из них – за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта БКАД находится на личном контроле врио губернатора региона Дмитрия Махонина.

© «Вечерние ведомости»