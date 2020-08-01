Дмитрий Махонин поддержал инициативу тружеников бюджетной сферы о продлении закона о санаторном лечении

14:57 | 17.08.2020

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевое Законодательное собрание законопроект, продлевающий действие закона об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление до 2023 года.



На реализацию закона из бюджета края будет направляться 30 млн руб. в год. «Благодаря краевой поддержке ежегодно около 2 тыс. работников учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта смогут пройти лечение в санаториях. Это значимо с учетом тех моментов, которые привнесла в нашу жизнь пандемия. Многие из сотрудников бюджетной сферы находились «на передовой», поэтому укрепление здоровья для них как никогда важно», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Напомним, ранее, на встрече врио губернатора с активом профсоюза Пермского края председатель организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда предложила продлить закон о санаторно-курортном оздоровлении тружеников бюджетной сферы. Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу.



Стоит отметить, что для лечения и оздоровления работников муниципальных учреждений предусмотрено оказание финансовой помощи из бюджета Пермского края местным бюджетам при условии принятия ими аналогичных нормативных актов, а также долевого участия в финансировании расходов в размере не менее 30% стоимости путевок за счет собственных средств.

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