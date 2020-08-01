В Прикамье еще 110 перепрофилированных под COVID-19 коек готовы к плановой госпитализации

13:34 | 17.08.2020

В штатный режим работы переведены 110 коек в Пермской центральной районной больнице. Все они подготовлены для оказания специализированной, в том числе, медицинской помощи населению.



Напомним, ранее на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному министерству здравоохранения проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций для оказания лечебной помощи населению. Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители региона нуждаются в возобновлении плановой госпитализации, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности и постоянно отслеживать эпидемическую ситуацию в крае, чтобы не допустить нехватки больничных мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.



В соответствии с поручением, региональным минздравом была разработана дорожная карта по расширению видов оказываемой медицинской помощи населению. На первом этапе в нее вошли больницы, которые в период пандемии были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19.



По данным краевого минздрава, в рамках первого и второго этапов, начиная с 6 августа, к обычному режиму оказания медпомощи уже перепрофилировано 1055 коек. Они доступны для пациентов Городской больницы № 6, краевой больницы им. Вагнера, Краевой детской клинической больницы, Краевого госпиталя ветеранов, Краевой психиатрической больницы и в больницах Кизела, Лысьвы и п. Октябрьский.



«Третий этап планируется начать не позднее 20 августа, так как нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это около 1500 коек по всему Пермскому краю», – рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. По ее словам, на третьем этапе предполагается восстановление 365 коек, из которых 33 койки хирургического профиля, 995 коек отделений сестринского ухода и терапевтического профиля, 30 санаторных и 40 коек инфекционного профиля.



Напомним, с учетом региональных особенностей, начиная с марта, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях в крупных населенных пунктах: Перми (12 учреждений), Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.

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