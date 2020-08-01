За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 280 жителей региона

13:17 | 17.08.2020

За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 284 пациента, проходивших лечение от коронавируса.



На сегодня, 17 августа, выписано еще 23 пациента, проходивших лечение от COVID-19. Общее число оправившихся от коронавируса составило 4954.

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