 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:17 | 17.08.2020

За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 280 жителей региона

За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 284 пациента, проходивших лечение от коронавируса.

На сегодня, 17 августа, выписано еще 23 пациента, проходивших лечение от COVID-19. Общее число оправившихся от коронавируса составило 4954.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:20 | 17.08.2020
Жеребьёвка определила соперников уральского БК «УГМК» в Евролиге

18:54 | 17.08.2020
Свыше 5,9 тысяч тестов на COVID-19 сделано за сутки в Свердловской области

18:14 | 17.08.2020
Рестораны и кафе в Свердловской области откроют 18 августа

17:55 | 17.08.2020
В Нижнем Тагиле на восстановление трамвайного движения по Вагоностроителей уйдёт несколько дней

17:50 | 17.08.2020
Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 13 территориях Прикамья

17:48 | 17.08.2020
19 августа в Мотовилихинском районе Перми откроются городские ярмарки

17:39 | 17.08.2020
В этом году «Пермский марафон» пройдет 5-6 сентября

17:24 | 17.08.2020
Свердловчанам начали выдавать Единую социальную карту

17:06 | 17.08.2020
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

16:51 | 17.08.2020
В Алапаевске без вести пропал 81-летний мужчина

16:24 | 17.08.2020
Свердловчанин в Париже получил медаль за вклад в развитие мировой кулинарии

15:57 | 17.08.2020
В столице Урала проходит онлайн-выставка «Екатеринбургские родники»

15:42 | 17.08.2020
До конца дорожного сезона в Пермском районе отремонтируют еще 5 участков дорог по нацпроекту

15:39 | 17.08.2020
В Артёмовском из горящего дома спасли детей через окна 3-го этажа

15:16 | 17.08.2020
На трассе Пермь - Екатеринбург введут реверсивное движение

14:57 | 17.08.2020
Начал формироваться проект бюджета Свердловской области на 2021 год

14:57 | 17.08.2020
Дмитрий Махонин поддержал инициативу тружеников бюджетной сферы о продлении закона о санаторном лечении

14:39 | 17.08.2020
Жителя уральского посёлка осудили за неуплату алиментов на двух детей

14:05 | 17.08.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две фуры

13:46 | 17.08.2020
В УМВД по Екатеринбургу провели кадровые рокировки

13:35 | 17.08.2020
Команда «Стенограффии» создаст фиолетовую арт-линию в Екатеринбурге

13:34 | 17.08.2020
В Прикамье еще 110 перепрофилированных под COVID-19 коек готовы к плановой госпитализации

13:23 | 17.08.2020
Пермская транспортная полиция сняла с поездов восемь пассажиров

13:17 | 17.08.2020
За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 280 жителей региона

13:13 | 17.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,99

13:12 | 17.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале держится на отметке 0,9

13:09 | 17.08.2020
Благодаря нацпроекту «Культура» в Пермском крае появятся еще 8 виртуальных концертных залов

13:03 | 17.08.2020
В Пермском крае подтверждено 65 случаев коронавируса

12:56 | 17.08.2020
Неделя в Перми будет дождливой

12:50 | 17.08.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заболели еще 56 человек

12:46 | 17.08.2020
На Среднем Урале вылечился еще 71 человек с COVID-19

12:42 | 17.08.2020
Еще пять свердловчан скончались от коронавируса

12:39 | 17.08.2020
В России подтвердили 4 892 новых случая коронавируса

12:34 | 17.08.2020
141 новый случай коронавируса выявлен на Среднем Урале

12:31 | 17.08.2020
В уральской столице эвакуируют ТЦ «Комсомолл»

12:20 | 17.08.2020
На Среднем Урале ночью горели два автомобиля

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 