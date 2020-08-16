Пермь: новости дня
13:09 | 17.08.2020
Благодаря нацпроекту «Культура» в Пермском крае появятся еще 8 виртуальных концертных залов
Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что преображению виртуальных концертных залов необходимо уделять пристальное внимание, так как они становятся настоящими центрами культурного досуга на местах. «Регионы страны впервые за долгое время получили возможность привести в порядок культурные учреждения. О проектах, которые сегодня реализуются в Пермском крае, еще несколько лет назад можно было только мечтать. Идет обустройство модельных библиотек, создаются виртуальные концертные залы, преображаются дома культуры, школы искусств. Средства выделены, главное – в срок провести необходимые работы, чтобы люди скорей могли воспользоваться различными формами досуга», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В число победителей на получение федерального финансирования в 2021 году вошли Чердынская централизованная библиотечная система, (Чердынь), Детская школа искусств (Оханск), Кудымкарская детская школа искусств (Кудымкар), Усольский дом народного творчества (Усолье).
В 2022 году - Детская школа искусств (Гремячинск), Централизованная библиотечная система Нытвенского городского округа (Нытва), Детская школа искусств (Горнозаводск), Верещагинская центральная библиотека (Верещагино).
На создание виртуальных концертных залов в этих территориях Пермский край в 2021-2022 годах получит 6,6 млн рублей.
«Сегодня у нас есть возможность демонстрировать зрителю огромное количество записей спектаклей и концертов в великолепном качестве. В сложившейся ситуации это оказалось крайне востребовано. Поэтому значимость виртуальных концертных залов трудно переоценить», – отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
Отметим, в прошлом году в 20 виртуальных залах по всему краю прошло более 500 трансляций, которые посмотрели 21 тысяча зрителей. В этом году принимать гостей готовятся еще 5 виртуальных концертных залов – в Соликамске и Чайковском, созданных в рамках нацпроекта «Культура», а также в селе Елово, микрорайоне Голованово и Новых Лядах, созданных за счет региональной составляющей нацпроекта.
Создание виртуальных концертных залов в регионе курирует Пермская краевая филармония. «Особенность виртуальных концертных залов Пермской филармонии состоит в том, что у нас есть собственный контент. Кроме того, наша съемочная группа мобильна, и мы можем транслировать концерты не только из наших залов, но и с любых площадок», - подчеркнула директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.
К концу этого года на «виртуальной карте» Прикамья будет отмечено уже 25 залов, а к 2022 году их количество достигнет 39.
Первый виртуальный концертный зал в Пермском крае был открыт в 2014 году под патронажем Министерства культуры РФ, Московской филармонии и лично президента России Владимира Путина. В прошлом году виртуальные концертные залы появились в Краснокамске, Чермозе и Добрянке. Федеральная субсидия составила 12 млн руб. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в Пермский край было направлено еще 2 млн руб.
© «Вечерние ведомости»
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