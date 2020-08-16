Парламент Прикамья обсудит проект федерального закона о молодежной политике

10:59 | 17.08.2020

Депутатам краевого парламента предложили поддержать проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». С соответствующей инициативой к Законодательному собранию обратился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Законопроект предлагает определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».Предполагается, что молодежью будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Законопроект предусматривает формы их участия в молодежной политике и деятельности молодежных организаций.

Также формулируются цели, принципы, основные направления молодежной политики. Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ.

Как заявляют разработчики, «законопроект является «векторным» актом, создающим единое правовое поле в сфере молодежной политики, которое позволяет заложить основы дальнейшего правового регулирования сферы молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов».

«В России впервые будет рассматриваться проект федерального закона о молодежной политике. Это поможет создать единое правовое поле, в рамках которого смогут взаимодействовать все субъекты молодежной политики. Важно отметить, что принятие закона на федеральном уровне даст импульс к развитию регионального законодательства в этой области», - прокомментировал спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.

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