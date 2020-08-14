В Пермском крае COVID-19 диагностирован у жителей 13 территорий

15:34 | 16.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 67 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (43). Еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в Березниках, Кунгуре, Чердынском, Соликамском городских округах, Пермском муниципальном районе и Ординском муниципальном округе. Кроме того, в Лысьвенском, Добрянском, Чайковском ГО, Юсьвинском, Кудымкарском МО и Кунгурском МР зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6982 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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