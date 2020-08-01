Пермь: новости дня
17:42 | 14.08.2020
Турбизнес Прикамья примет участие в акции по предоставлению кешбэка за покупку тура
Напомним, участие прикамских гостиниц в федеральном проекте стало возможным благодаря инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина – в начале августа на заседании оперштаба по борьбе с коронвирусом он предложил возобновить размещение туристов в гостиницах края. Это решение было поддержано членами штаба.
Для участия в программе приобретаемые путевки необходимо единовременно оплатить с карты платежной системы «МИР» на сайте туроператора или гостиницы, участвующих в программе. При стоимости тура от 25 тыс. руб. сумма кешбэка составит 5 тыс. руб. Туристы, потратившие от 50 тыс. руб., вернут 10 тыс. руб. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто приобрел путешествие стоимостью от 75 тыс. руб.
Отметим, что Ростуризм не устанавливает ограничений на количество человек, которые могут поехать в один тур. Например, семья из трех человек, которая потратила на путешествие 25 тыс. руб., получит кешбэк 5 тыс. руб.
Подробности акции и ответы на популярные вопросы размещены на сайте https://мирпутешествий.рф/. Актуальный список участвующих в акции туроператоров и отелей будет доступен на портале с 21 августа.
В Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина еще в марте на законодательном уровне были приняты первоочередные меры поддержки туристического и гостиничного бизнеса: предоставление налоговых, арендных преференций, а также возможность получения госзаймов.
© «Вечерние ведомости»
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