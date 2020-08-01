Турбизнес Прикамья примет участие в акции по предоставлению кешбэка за покупку тура

17:42 | 14.08.2020

Ростуризм запустил программу доступных путешествий внутри страны, в которой готовы принять участие 16 туроператоров и 18 гостиниц Прикамья. Согласно условиям программы, туристы смогут получить кешбэк за приобретение тура по России или проживания в гостинице, если покупка будет совершена с 21 по 28 августа. Длительность тура должна быть не менее 5 дней (4 ночей), а путешествие должно завершиться до конца года.



Напомним, участие прикамских гостиниц в федеральном проекте стало возможным благодаря инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина – в начале августа на заседании оперштаба по борьбе с коронвирусом он предложил возобновить размещение туристов в гостиницах края. Это решение было поддержано членами штаба.



Для участия в программе приобретаемые путевки необходимо единовременно оплатить с карты платежной системы «МИР» на сайте туроператора или гостиницы, участвующих в программе. При стоимости тура от 25 тыс. руб. сумма кешбэка составит 5 тыс. руб. Туристы, потратившие от 50 тыс. руб., вернут 10 тыс. руб. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто приобрел путешествие стоимостью от 75 тыс. руб.



Отметим, что Ростуризм не устанавливает ограничений на количество человек, которые могут поехать в один тур. Например, семья из трех человек, которая потратила на путешествие 25 тыс. руб., получит кешбэк 5 тыс. руб.



Подробности акции и ответы на популярные вопросы размещены на сайте https://мирпутешествий.рф/. Актуальный список участвующих в акции туроператоров и отелей будет доступен на портале с 21 августа.



В Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина еще в марте на законодательном уровне были приняты первоочередные меры поддержки туристического и гостиничного бизнеса: предоставление налоговых, арендных преференций, а также возможность получения госзаймов.

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