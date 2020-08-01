В Октябрьском городском округе годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту выполнен на 72%

15:02 | 14.08.2020

По итогам января-июля 2020 года в Октябрьском городском округе расселено 492,8 квадратного метра жилья, в благоустроенные дома переехали 34 человека.



Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего за год округу необходимо расселить 688,4 квадратных метра аварийки и обеспечить переселение 43 человек. Таким образом, годовой план за 7 месяцев выполнен на 72%.



Также в числе лидеров по темпам расселения в этом году: Чернушинский городской округ – выполнено 80% от плана, в Чусовском городском округе, Пермском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе расселили более 70% от запланированного объема.



Ранее на заседании правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин отмечал высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей Дмитрий Махонин.

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