МИАЦ Прикамья: у детей новая коронавирусная инфекция чаще протекает в легкой или бессимптомной форме

12:10 | 14.08.2020

По данным краевого Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), с начала пандемии в Прикамье новая коронавирусная инфекция (СOVID-19) была диагностирована у 371 ребенка до 14 лет, что составляет 5,5% от всех заболевших (всего 6777 инфицированных на 13 августа).



Среди заболевших детей были госпитализированы в медучреждения 128 человек, остальным было назначено лечение амбулаторно на дому.



Как сообщают специалисты МИАЦ, практически у всех детей заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме. Средняя степень тяжести заболевания наблюдалась только у одного ребенка. На сегодняшний день из 128 госпитализированных детей 72 уже выписаны из медучреждений.



По данным краевого минздрава, тяжелее болеют дети с хроническими заболеваниями. Настороже должны быть родители детей с эндокринной патологией, системными воспалительными заболеваниями, с болезнями крови, с врожденными пороками развития сердца, лор-органов, бронхо-легочной дисплазией. В группе риска дети с иммунодефицитом, в том числе, вызванном терапией, угнетающей иммунитет, с нарушением питания, проявляющимся как ожирение.



Несмотря на то, что маленькие пациенты зачастую легче переносят недуг, беречь их от вируса необходимо, подчеркивают специалисты. «В случае бессимптомного протекания болезни ребенок может заразить родственников старшего поколения, которые находятся в группе риска», - поясняют в краевом минздраве. Важно, чтобы ребенок также соблюдал меры безопасности - это регулярное мытье рук, ношение маски в местах скопления людей и помещениях.



Отметим, низкий показатель детской заболеваемости коронавирусом в Прикамье во многом стал возможен благодаря своевременному переходу на дистанционное обучение школьников и соблюдению мер безопасности при организации работы детских садов, а затем - летних лагерей и площадок.

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