Лидеры антирейтинга УК Прикамья задолжали за тепловую энергию более 145 млн рублей

12:06 | 14.08.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний – неплательщиков за тепловую энергию. В «черный список» входят организации, обслуживающие жилой фонд в Перми, которые собирали платежи с граждан, однако не в полном объеме перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. По состоянию на 1 августа управляющие компании, занявшие первые 20 строк антирейтинга, сформировали долги перед теплоэнергетиками в размере 145,8 млн руб.



Абсолютным лидером антирейтинга стало ООО УК «Профи-Дом» с общей суммой долга 67,9 млн руб.



Правоохранительные органы и ресурсоснабжающие организации уже несколько лет ведут системную работу по очищению рынка жилищно-коммунальных услуг Прикамья от таких недобросовестных «управленцев». Следственными органами установлен и доказан в судах криминальный характер формирования значительной части таких долгов. В марте 2019 году экс-директор лидера антирейтинга — ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Также в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищения денежных средств с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом» в размере порядка 1 млн рублей. Это финансы управляющей компании, предназначенные, в том числе, для проведения текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.



Представители ресурсоснабжающей организации выражают уверенность, что работа по повышению качества рынка жилищно-коммунальных услуг Прикамья должна быть продолжена. «Антирейтинги управляющих организаций — это один из сигналов для краевых властей, надзорных и правоохранительных органов, что в системе управления жильем сохраняются проблемы. Это особенно важно в период подготовки к отопительному сезону, когда от качества подготовки жилого фонда, за которую отвечают управляющие организации, зависит не только надежность отопления в домах, но и безопасность жителей», — говорит директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

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