Выходные в Перми будут дождливыми

11:59 | 14.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 августа, днем в Перми будет около 18°C.



Завтра столбик термометра покажет 13°C, будет дождь. Осадки ожидаются и в воскресенье, воздух днем прогреется лишь до 11°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится.

© «Вечерние ведомости»