Депутатам гордумы представили подробный проект реконструкции 66-го квартала пермской эспланады

18:09 | 13.08.2020

Комплексное благоустройство эспланады проводится уже несколько лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В июне был сдан 68-й квартал эспланады, а в июле началась реконструкция квартала, в котором находится монумент «Героям фронта и тыла».



13 августа председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Василий Кузнецов, Надежда Агишева, Геннадий Сторожев, Илья Лисняк приняли участие в обсуждении проекта благоустройства и озеленения 66-го квартала эспланады. В рабочей встрече также приняли участие начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.



Матвей Чувашов представил генеральный план реконструкции. К 300-летию городская эспланада будет приведена к единому стилю, здесь выделят несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов: обустроят игровую зону, территорию тихого отдыха. Будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, реконструкции сетей наружного освещения, ремонту существующих и созданию новых пешеходных дорожек с использованием разных материалов мощения, установлены современные малые архитектурные формы – лавочки, урны, шезлонги и навесы, а также высажены деревья, кустарники и многолетние растения, здесь появится кинотеатр на открытом воздухе и фудкорт.



«Поскольку проект уже реализуется, возникает вопрос, а хватит ли места для «Аллеи Славы»? Мы каждый год устанавливаем по 4-5 плит, насколько это продумано?» - отметил Алексей Грибанов.



Анатолий Дашкевич подчеркнул, что места хватит еще на несколько лет, есть возможность расширения аллеи в сторону улиц Попова и Борчанинова.



«С чем связаны завышенные сметы? Почему урны стоят в шесть раз дороже аналогов?» - поинтересовался Илья Лисняк.



«Для единообразия мы используем те же самые материалы, что и в 64-м квартале. К тому же урны, лавки и другие конструкции уже показали свое качество и прослужат еще много лет», - ответил Анатолий Дашкевич.



Надежда Агишева отметила, что скульптуры сурикатов и улиток – это авторское решение, которое не принадлежит Перми. Также попросила уточнить, кто решил установить именно эти скульптуры на эспланаде.



«Мы не настаиваем на установке этих скульптур, это просто пример! Сначала мы оценим размер средств и потом уже решим, какие скульптуры будут там располагаться», - ответил Матвей Чувашов.



«Когда планируется окончание ремонтных работ? И будет ли меняться название этой зоны? На мой взгляд, 66-й квартал не очень благозвучно», - уточнил Юрий Уткин.



«Ремонт будет окончен к концу 2021 года, что касается названия, мы об этом думали и решили, что в 4-м квартале 2021 года будет запущено голосование на сайте «Управляем вместе», - отметил Анатолий Дашкевич.



В ходе обсуждения депутаты еще раз отметили незначительное участие общественности в обсуждении таких важных для города проектов и предложили администрации проработать этот вопрос.

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