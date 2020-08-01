В Перми разрабатываются дополнительные меры поддержки по программе «Молодая семья»

18:02 | 13.08.2020

В администрации города прошло заседание рабочей группы по анализу реализации программы «Молодая семья» в городе Перми и Пермском крае. Участие приняли заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова. В режиме видеоконференцсвязи участвовали депутаты Пермской городской Думы Олег Бурдин и Надежда Агишева.



В рамках заседания рассмотрели результаты работы над инициативами, предложенными общественниками на мартовском заседании группы, в частности, увеличение объемов финансирования программы, размера социальной выплаты молодым семьям, утратившим право на получение социальной выплаты в размере 35%, возраста участников программы, предоставление льготного кредитования молодым семьям, а также разработка порядка представления в многофункциональный центр документов для участия в программе.



Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова рассказала, что вопрос о приобретении молодыми семьями жилого помещения по договору участия в долевом строительстве с использованием кредитных средств решен на федеральном уровне. Благодаря внесенным в Постановление правительства Пермского края 01.04.2014 № 215-П изменениям у семей появилась возможность подавать документы для участия в программе в МФЦ. В настоящее время многофункциональный центр рассматривает проект допсоглашения с Управлением жилищных отношений, к концу августа оно будет подписано.



В стадии разработки увеличение размера социальной выплаты с 10% до 30% для семей, имеющих 1-го и 2-х детей и приобретших жилье за счет кредита, а также семьям, достигшим 35 лет или тем, кому остался год до достижения крайнего возраста. Ирина Чиркова пояснила, что на сегодняшний день социальная выплата 10% - обязательство краевого правительства, соответственно выплаты идут из бюджета Пермского края. В связи с этим увеличить размер социальной выплаты может только муниципалитет.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов поинтересовался, сколько средств понадобится в случае поддержки инициативы и есть ли у города такие возможности. Ирина Чиркова сообщила, что управление провело анализ ситуации за последние 3 года, и администрация пришла к выводу, что прогнозируемая сумма доплаты в размере 20% на все выбывающие семьи составит 79 млн рублей. «Теоретически таких семей будет появляться меньше, так как программа уже стабильно реализуется. Идеальный вариант был бы, если бы семья, которая выбыла из очереди, восстанавливалась в очереди на 10%, получала выплату от края, и мы доплачивали 10-20%», – отметила представитель администрации. Депутат Олег Бурдин предложил проработать вопрос о проценте поддержки с учетом ситуации в очереди.



Как отметила начальник управления жилищных отношений, увеличение возраста участников программы может быть принято только на федеральном уровне, на данный момент городские власти не могут проработать такой вопрос, однако может увеличить размер выплаты со своей стороны. По предоставлению льготного кредитования, Ирина Чиркова сообщила, что банки ОАО Банк «ВТБ-24», ОАО «Сбербанк России» активно работают с льготной ипотекой. Также проработан вопрос по признанию благоустроенными жилые дома, оснащенные автономным отоплением и канализацией. В сентябре проект будет представлен на пленарное заседание Думы.



Депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин поднял вопрос о сроках реализации сертификата, так как существует риск, что их не используют в этом году. Администрация разъяснила, что сроки прописаны в НПА и в связи с пандемией были продлены на 2 месяца. «Риски действительно есть, сейчас мы ищем пути решения», – прокомментировал заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин.



Олег Бурдин выступил с предложением проработать возможность использования сертификата для оплаты процентов по кредиту: «Мы помогаем по оплате процентов, тот же сертификат, только в рассрочку, с установкой предельной суммы. Мы и семью простимулируем развиваться, покупать жилье, и очередь у нас тоже будет двигаться». Вопрос взят в работу.



«Чтобы построить более точную модель по расходам, которые касаются 20% муниципальных средств, мне кажется, нужно предусмотреть условия для их получения, например, принимать в расчет время нахождения в программе. Иначе присутствие в очереди после 35 будет просто символическим», – предложила депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева. Игорь Субботин дал поручение управлению жилищных отношений провести анализ среди участников программы и выбывших до 25 августа и предоставить рабочей группе на обсуждение. Кроме того, будет представлена экономическая раскладка бюджета города и дальнейший прогноз по реализации программы.



Члены рабочей группы единогласно решили, что необходимо оценить возможности бюджета, провести точные расчеты и уже на их основе принимать решения.

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