Пермь: новости дня
17:48 | 13.08.2020
В Перми разрабатывается концепция празднования 300-летия города
Ключевая тема – разработка концепции празднования 300-летия города Перми.
Проект представил доцент ПГПУ, кандидат исторических наук Павел Корчагин. В основу концепции заложена богатая история Перми и Пермского края, в том числе и как одного из промышленных центров Урала, и сильная пермская идентичность, в частности, мифология, этническое разнообразие, пермский звериный стиль, особенности национальной кухни и искусство. Принимая во внимание, историю города концепцию предлагают обозначить как «300 – 910», так как наш город упоминался в русских летописях более 900 лет назад, а «Перми Великой» в 2024 году исполняется 700 лет. «Один из главных тезисов концепции гласит, что «300-летие это не воспоминание о единственной точке на ленте времени (1723), это новое освоение всей истории города, более того его предыстории», – отмечает докладчик.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов заметил, что к историческим датам следует относиться осторожнее. В проекте упоминается три «возраста» города Перми: 300, 700 и 910, и следует остановиться на одном, чтобы концепция была цельной. Павел Корчагин подчеркнул, что концепция еще прорабатывается и есть возможность её переработать.
Художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник наоборот считает, что идея с «игрой цифр» очень интересная, но, по его мнению, в концепции не хватает постоянной константы региона – удивительно красивой природы. «Природа – вечна. Первое, что отмечают туристы, когда приезжают к нам, это именно природа. Её влияние на пермское искусство колоссально: это скульптура, живопись, танцы, музыка. Может, стоит сделать больший акцент на истории, связанной с экологией, и от этого выходить на всю пермскую культуру и искусство», – предложил Сергей Райник.
Депутат Василий Кузнецов подчеркнул, что к разработке концепции нужно подойти глубже: «На мой взгляд, то, что представлено в концепции – не отражает особенность нашего города в полном объеме! Многим городам исполняется и 300, и 700 лет, а похожие кулинарные рецепты можно найти не только в нашей стране, но и за рубежом. Это похоже на очередное соревнование с Екатеринбургом».
«Сегодня нам представили очень правильный и интересный посыл – демонстрация исторического наследия нашего города. В рамках «Исторического форума» мы собирали информацию и об истории промышленности, медицины и образования в Перми. Эти знания помогают понять, какое будущее нас ждет! В целом материал очень емкий, мы получили много пищи для размышлений», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
Участники заседания также согласились, что необходимо определить исторические точки, которые оказали особое влияние на город, а также людей, сыгравших знаковую роль в его развитии.
Все предложения участников были учтены. По итогам заседания совета принято решение создать рабочую группу по обсуждению концепции, которая далее будет представлена не только профессиональному сообществу, но и жителям города.
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подчеркнул, что краевые власти готовы оказать содействие в реализации проекта и открыты для предложений.
Напомним, что в минувшие выходные врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-летию Перми. По поручению Дмитрия Махонина в перечень приоритетных объектов были дополнительно включены еще 6 объектов культуры и спорта, проекты по развитию городской среды и 13 памятников архитектуры. На реализацию мероприятий по данным направлениям будут предусмотрены федеральные, региональные и городские источники финансирования, а также частные инвестиции.
© «Вечерние ведомости»
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