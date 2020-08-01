В Перми разрабатывается концепция празднования 300-летия города

17:48 | 13.08.2020

В Центральной городской библиотеке им. Пушкина состоялось заседание совета по культуре при департаменте культуры и молодежной политики администрации города Перми. Участие приняли министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин, представители департамента культуры, образовательных и культурных учреждений города. Депутаты Пермской городской Думы Наталья Рослякова, Василий Кузнецов и Надежда Агишева участвовали в дискуссии в режиме видеоконференцсвязи.



Ключевая тема – разработка концепции празднования 300-летия города Перми.



Проект представил доцент ПГПУ, кандидат исторических наук Павел Корчагин. В основу концепции заложена богатая история Перми и Пермского края, в том числе и как одного из промышленных центров Урала, и сильная пермская идентичность, в частности, мифология, этническое разнообразие, пермский звериный стиль, особенности национальной кухни и искусство. Принимая во внимание, историю города концепцию предлагают обозначить как «300 – 910», так как наш город упоминался в русских летописях более 900 лет назад, а «Перми Великой» в 2024 году исполняется 700 лет. «Один из главных тезисов концепции гласит, что «300-летие это не воспоминание о единственной точке на ленте времени (1723), это новое освоение всей истории города, более того его предыстории», – отмечает докладчик.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов заметил, что к историческим датам следует относиться осторожнее. В проекте упоминается три «возраста» города Перми: 300, 700 и 910, и следует остановиться на одном, чтобы концепция была цельной. Павел Корчагин подчеркнул, что концепция еще прорабатывается и есть возможность её переработать.



Художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник наоборот считает, что идея с «игрой цифр» очень интересная, но, по его мнению, в концепции не хватает постоянной константы региона – удивительно красивой природы. «Природа – вечна. Первое, что отмечают туристы, когда приезжают к нам, это именно природа. Её влияние на пермское искусство колоссально: это скульптура, живопись, танцы, музыка. Может, стоит сделать больший акцент на истории, связанной с экологией, и от этого выходить на всю пермскую культуру и искусство», – предложил Сергей Райник.



Депутат Василий Кузнецов подчеркнул, что к разработке концепции нужно подойти глубже: «На мой взгляд, то, что представлено в концепции – не отражает особенность нашего города в полном объеме! Многим городам исполняется и 300, и 700 лет, а похожие кулинарные рецепты можно найти не только в нашей стране, но и за рубежом. Это похоже на очередное соревнование с Екатеринбургом».



«Сегодня нам представили очень правильный и интересный посыл – демонстрация исторического наследия нашего города. В рамках «Исторического форума» мы собирали информацию и об истории промышленности, медицины и образования в Перми. Эти знания помогают понять, какое будущее нас ждет! В целом материал очень емкий, мы получили много пищи для размышлений», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Участники заседания также согласились, что необходимо определить исторические точки, которые оказали особое влияние на город, а также людей, сыгравших знаковую роль в его развитии.



Все предложения участников были учтены. По итогам заседания совета принято решение создать рабочую группу по обсуждению концепции, которая далее будет представлена не только профессиональному сообществу, но и жителям города.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подчеркнул, что краевые власти готовы оказать содействие в реализации проекта и открыты для предложений.



Напомним, что в минувшие выходные врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-летию Перми. По поручению Дмитрия Махонина в перечень приоритетных объектов были дополнительно включены еще 6 объектов культуры и спорта, проекты по развитию городской среды и 13 памятников архитектуры. На реализацию мероприятий по данным направлениям будут предусмотрены федеральные, региональные и городские источники финансирования, а также частные инвестиции.

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