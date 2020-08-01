Пермь: новости дня
15:28 | 13.08.2020
Прикамское предприятие примет участие в федеральном проекте по обязательной маркировке молочной продукции
По итогам выезда Дмитрий Махонин провел рабочее совещание, на котором обсудили планы и перспективы развития пермских предприятий. «Инновационная продукция имеет спрос во всем мире. То, что происходит на производственных площадках пермских компаний, еще одно подтверждение тому, что Пермский край – центр промышленных разработок, один из ведущих в России. Но потенциал наших предприятий гораздо выше, и они вполне могут составить конкуренцию зарубежным производителям. Например, терминалы для измерения температуры, которые производят в Прикамье, отправляют в США и Объединенные Арабские Эмираты. А «Меридиан» поставляет оборудование в Англию. Благодаря таким компаниям в регионе растет спрос на высококвалифицированных специалистов и создаются новые рабочие места», – отметил врио губернатора.
В планах руководства «Меридиана» - использовать свои технические решения по поштучному учету продукции в маркировке молочной продукции в рамках одноименной действующей приоритетной программы, утвержденной Постановлением Правительства № 836 от 29.06.2019 г.. В 2019 году завершены проекты по установке оборудования поштучного учета спиртосодержащей продукции, исполнены контракты с ПАО «Массандра» и АО «Полисорб» на полную автоматизацию производственных линий, а также реализованы проекты по поставке оборудования учета фармацевтической продукции для более чем 20 предприятий России. Кроме того, в 2019 году заключен первый контракт с английской компанией на поставку оборудования поштучного учета в Ливерпуль.
Директор по развитию «Меридиан» Евгений Гальцев пояснил, что до 2024 года действует федеральный проект «Честный знак», в рамках которого фармацевтическая, молочная и другие виды продукции подлежат обязательной маркировке. На сегодня предприятием уже достигнута договоренность с крупнейшими молкомбинатами страны на разработку технических решений в части маркировки. Эксперимент по внедрению маркировки завершится в 2020 году. Также заключены контракты на комплексную автоматизацию производств по другим видам пищевой продукции. Кроме того, в этом году компания воспользовалась субсидируемыми кредитами для малого и среднего бизнеса, а также поддержкой Центра экспорта РФ.
«Мы представляем две компании – «Норд Пак» и «Меридиан». За время работы крупные игроки промышленного рынка, как внутреннего, так и зарубежного – стран СНГ и Европы – уже убедились в нашей надежности и высоком уровне качества продукции. Мы также выходим на новые рынки сбыта, разрабатываем новые подходы к автоматизации производства. Например, сейчас мы выводим в промышленную эксплуатацию новый продукт - «Инспекция». Продукт в основе своей имеет технологию технического зрения, которая позволит контролировать геометрическую форму продукции, ее состав и наличие брака. В дальнейших планах компаний – экспансия на внешние рынки, удвоение объемов производства», – подчеркнул он.
В ходе совещания Дмитрию Махонину также представили планы по развитию «Норд Пак». В частности, предприятие как один из российских лидеров в производстве бутылочных пробок планирует модернизировать производственные линии и осваивать новые рынки сбыта за рубежом. Сейчас продукция предприятия экспортируется в США, Англию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан.
По словам исполнительного директора завода «Норд Пак» Сергея Касаткина, за ближайшие два года планируется освоение новых видов продукции и наращивание объема производства, а также сокращение объемов сырья и отходов за счет внедрения автоматизации. Это повысит уровень эффективности сотрудников «Норд Пак».
По итогам визита Дмитрий Махонин поручил краевому минпромторгу проработать с «Меридианом» и «Норд Пак» дорожную карту по дальнейшему взаимодействию и поддержке в развитии производства.
© «Вечерние ведомости»
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