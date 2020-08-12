АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустило онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц

13:14 | 13.08.2020

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил онлайн-сервис для юридических лиц. Теперь передать показания счетчиков горячей воды (только водомеров) можно не только в личном кабинете клиента, но и – удобно и быстро – на сайте в разделе «Для бизнеса» https://perm.esplus.ru/business/service-legal/post.



В случае если клиент ранее передавал показания, ему достаточно перейти на вкладку «Для бизнеса» и заполнить форму в разделе «Горячая вода – Сервисы – Передать показания онлайн». Тем, кто делает это впервые или же ранее направлял в АО «ЭнергосбыТ Плюс» только фактическое потребление ресурса, необходимо связаться с компанией по телефону 8 (800) 600-03-90 и сообщить данные по первичным показаниям. Онлайн-форма на сайте будет доступна уже в этом расчетном периоде.



«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание, что форма активируется только в период с 16 по 25 число каждого месяца. Для того чтобы ею воспользоваться, клиенту необходимо внести номер своего договора или ИНН.

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