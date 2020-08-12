В медучреждения Прикамья с начала возобновления плановой госпитализации обратились более 1500 человек

12:38 | 13.08.2020

В Прикамье с 10 августа перепрофилировано 945 коек для работы в штатном режиме с целью оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям края. В настоящее время 2382 койки остаются под лечение пациентов с COVID-19. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.



По ее словам, в настоящее время наличие свободного коечного фонда составляет 60,1% от фактически развернутого, а от плана коечного фонда Минздрава РФ на 28 апреля (1827 коек) – 78,4%. Это позволяет уменьшать ограничительные меры и расширять плановую медицинскую помощь населению.



«За 2 дня, с начала возобновления плановой госпитализации, в медучреждения Прикамья поступило 1525 человек. Помимо этого, с 6 августа медучреждения Пермского края приступили к диспансеризации взрослого населения, за 6-7 августа ее прошли 1195 человек. Также по поручению врио губернатора к работе приступили «выездные поликлиники» от краевой клинической и краевой детской клинической больниц, которые уже охватили 22 населенных пункта, в 15 из них пациенты также смогли пройти обследование на мобильном флюорографе. За 3 дня работы «выездной поликлиники» узкие специалисты смогли провести осмотры 269 человек», – рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.



Ранее Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители Прикамья нуждаются в возобновлении плановой госпитализации, и поручил краевому минздраву проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций. При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае.



На первом этапе коечный фонд был перепрофилирован для плановой госпитализации пациентов в следующих медицинских учреждениях:

- 150 коек в ГБУЗ ПК «ГБ № 6»;

- 230 коек в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.А. Вагнера» г. Березники;

- 200 коек в ГБУЗ ПК «ККПБ»,

- 140 коек в ГБУЗ ПК «КДКБ»;

- 20 коек в ГБУЗ ПК «ГБ Лысьвенского ГО»;

- 45 коек в ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»;

- 120 коек в ГБУЗ ПК «ПККГВВ»;

- 40 коек в ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» г. Кизел.



Второй этап начинается с 14 августа. Количество обратно перепрофилированных под плановую госпитализацию коек на данном этапе будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.



«Третий этап планируется начать не позднее 20 августа, так как нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это более 1500 коек по всему Пермскому краю», – отметила Оксана Мелехова.



Напомним, с учетом региональных особенностей, начиная с марта, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях: преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах (Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле), а также в Пермском районе.

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