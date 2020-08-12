Пермь: новости дня
12:38 | 13.08.2020
В медучреждения Прикамья с начала возобновления плановой госпитализации обратились более 1500 человек
По ее словам, в настоящее время наличие свободного коечного фонда составляет 60,1% от фактически развернутого, а от плана коечного фонда Минздрава РФ на 28 апреля (1827 коек) – 78,4%. Это позволяет уменьшать ограничительные меры и расширять плановую медицинскую помощь населению.
«За 2 дня, с начала возобновления плановой госпитализации, в медучреждения Прикамья поступило 1525 человек. Помимо этого, с 6 августа медучреждения Пермского края приступили к диспансеризации взрослого населения, за 6-7 августа ее прошли 1195 человек. Также по поручению врио губернатора к работе приступили «выездные поликлиники» от краевой клинической и краевой детской клинической больниц, которые уже охватили 22 населенных пункта, в 15 из них пациенты также смогли пройти обследование на мобильном флюорографе. За 3 дня работы «выездной поликлиники» узкие специалисты смогли провести осмотры 269 человек», – рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.
Ранее Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители Прикамья нуждаются в возобновлении плановой госпитализации, и поручил краевому минздраву проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций. При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае.
На первом этапе коечный фонд был перепрофилирован для плановой госпитализации пациентов в следующих медицинских учреждениях:
- 150 коек в ГБУЗ ПК «ГБ № 6»;
- 230 коек в ГБУЗ ПК «КБ им. Е.А. Вагнера» г. Березники;
- 200 коек в ГБУЗ ПК «ККПБ»,
- 140 коек в ГБУЗ ПК «КДКБ»;
- 20 коек в ГБУЗ ПК «ГБ Лысьвенского ГО»;
- 45 коек в ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»;
- 120 коек в ГБУЗ ПК «ПККГВВ»;
- 40 коек в ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» г. Кизел.
Второй этап начинается с 14 августа. Количество обратно перепрофилированных под плановую госпитализацию коек на данном этапе будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.
«Третий этап планируется начать не позднее 20 августа, так как нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это более 1500 коек по всему Пермскому краю», – отметила Оксана Мелехова.
Напомним, с учетом региональных особенностей, начиная с марта, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях: преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах (Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле), а также в Пермском районе.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:01 | 13.08.2020
Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы
13:40 | 13.08.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства
13:18 | 13.08.2020
На время проведения соревнований по триатлону в центре Перми будет закрыто движение
13:18 | 13.08.2020
В Мичуринском появится музей пожарной охраны
13:14 | 13.08.2020
АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустило онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц
12:59 | 13.08.2020
Владельца свердловского автотранспортного предприятия, обвиняемого в хулиганстве, выпустили из СИЗО
12:47 | 13.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 81 новый случай коронавируса
12:45 | 13.08.2020
В Свердловской области выздоровели еще 78 человек с COVID-19
12:44 | 13.08.2020
Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье – шесть детей
12:41 | 13.08.2020
Еще семь свердловчан скончались от коронавируса
12:38 | 13.08.2020
В медучреждения Прикамья с начала возобновления плановой госпитализации обратились более 1500 человек
12:38 | 13.08.2020
В России выявили 5057 новых случаев коронавируса
12:37 | 13.08.2020
В Прикамье подтверждено 72 случая коронавируса
12:36 | 13.08.2020
Налоговики пытаются добиться банкротства компании свердловского бизнесмена Сергея Мазуркевича
12:35 | 13.08.2020
На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 162 человека
12:26 | 13.08.2020
В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей
12:15 | 13.08.2020
В Перми эвакуируют административные здания
12:15 | 13.08.2020
В электропоезде «Рефтинская – Егоршино» мужчина сорвал рычаг стоп-крана
12:02 | 13.08.2020
В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям
11:52 | 13.08.2020
На Уралмаше в Екатеринбурге деревья освободили от асфальта
11:50 | 13.08.2020
Дмитрий Махонин: «Более 25 тысяч молодых спортсменов вновь могут приступить к долгожданным тренировкам»
11:37 | 13.08.2020
Полицейские и волонтеры Екатеринбурга нашли пропавшего подростка
10:53 | 13.08.2020
В столице Урала появилось граффити, посвященное протестам в Белоруссии
10:31 | 13.08.2020
Екатеринбурженка похитила со счетов клиентов банка 1,5 млн рублей
10:07 | 13.08.2020
Покрас Лампас создал серию работ на здании завода «Уралмаш»
09:50 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле обнаружен артиллерийский снаряд
09:34 | 13.08.2020
Писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге сделали операцию
09:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку
23:03 | 12.08.2020
В Екатеринбурге состоялось закрытие Венского фестиваля
20:18 | 12.08.2020
Из-за гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге назначили штраф специалисту по охране труда
19:57 | 12.08.2020
В Екатеринбурге сбили мотоциклиста
19:41 | 12.08.2020
В Свердловской области ликвидировали последний лесной пожар
19:20 | 12.08.2020
Молебен в день рождения цесаревича Алексия состоялся в Екатеринбурге
18:54 | 12.08.2020
В Екатеринбурге встретятся 15 министров ведущих мировых держав
18:39 | 12.08.2020
В Прикамье проведено почти 70 тысяч тестов на антитела к COVID-19