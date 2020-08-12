 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:26 | 13.08.2020

В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей

12 августа на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос развития детских школ искусств (ДШИ) в регионе. Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что подобные учреждения являются базовым звеном в системе профессионального художественного образования детей, поэтому развитие школ искусств – одна из ключевых задач региона.

«В Пермском крае работают 75 муниципальных детских школ искусств и еще более 20 находятся в сельской местности. Сейчас строятся еще два учреждения – в Усть-Качке и Юго-Камском, идет проектирование школы в Кочевском округе. В планах – строительство краевой музыкальной школы для одаренных детей. Этот объект, напомню, включен в перечень приоритетных проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею столицы Прикамья. Считаю, его смело можно назвать эксклюзивным, потому что аналогов такому учреждению в стране нет», – сказал Дмитрий Махонин.

Врио губернатора обратил особое внимание на планы по капитальному ремонту зданий школ искусств. Возможность реконструкции учреждений появилась в этом году в рамках нацпроекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Махонин уточнил, что предварительно в программу 2021-2023 годов включены 10 объектов из Пермского края. На приведение их в порядок запрошено 66,7 млн руб. федеральных средств.

Значимым направлением работы остается комплектование новыми инструментами и оборудованием ДШИ и средних специальных учебных заведений в сфере культуры, износ оборудования в которых составляет 83%. В этом году в рамках проекта «Культурная среда» (входит в нацпроект «Культура») Пермский край получил 53,9 млн руб. на покупку нового оборудования для 10 учреждений дополнительного образования из шести территорий Пермского края: Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского и Осы.

По словам краевого министра культуры Вячеслава Торчинского, в большую часть учреждений поставки уже завершились. Всего до 2024 года на оснащение детских школ искусств и музыкальных школ Прикамья будет направлено порядка 280 млн руб.

«Сегодня более 58% ребят, принимающих участие в краевых и федеральных конкурсах, становятся победителями или лауреатами этих конкурсов. Это очень высокий показатель, который означает, что в наших учебных учреждениях очень высокий уровень подготовки, несмотря на то, что заниматься приходится на изношенном оборудовании и старых инструментах», – подчеркнул Вячеслав Торчинский.

Министр культуры региона добавил, что важной частью работы школ искусств сегодня является составление грамотного учебного плана, в котором соединены общеобразовательные предметы и специальная подготовка. «Мы активно изучаем опыт коллег из других регионов, где уже есть такие школы, в том числе Центральной музыкальной школы Москвы. Многие методики с точки зрения подходов к обучению мы брали именно у них», – пояснил Вячеслав Торчинский.

В ходе обсуждения вопроса развития художественных школ Дмитрий Махонин дал поручение министру культуры проработать вопрос включения выступлений детских творческих коллективов в программу развития туризма.

«Одаренные дети – это гордость Прикамья. Раз у нас есть образцовые ансамбли, почему бы не показать их нашим гостям? Уверен, что сами ребята захотят выступить и показать себя во всей красе тем, кто приезжает к нам в регион», – заключил глава Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:01 | 13.08.2020
Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы

13:40 | 13.08.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства

13:18 | 13.08.2020
На время проведения соревнований по триатлону в центре Перми будет закрыто движение

13:18 | 13.08.2020
В Мичуринском появится музей пожарной охраны

13:14 | 13.08.2020
АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустило онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц

12:59 | 13.08.2020
Владельца свердловского автотранспортного предприятия, обвиняемого в хулиганстве, выпустили из СИЗО

12:47 | 13.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 81 новый случай коронавируса

12:45 | 13.08.2020
В Свердловской области выздоровели еще 78 человек с COVID-19

12:44 | 13.08.2020
Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье – шесть детей

12:41 | 13.08.2020
Еще семь свердловчан скончались от коронавируса

12:38 | 13.08.2020
В медучреждения Прикамья с начала возобновления плановой госпитализации обратились более 1500 человек

12:38 | 13.08.2020
В России выявили 5057 новых случаев коронавируса

12:37 | 13.08.2020
В Прикамье подтверждено 72 случая коронавируса

12:36 | 13.08.2020
Налоговики пытаются добиться банкротства компании свердловского бизнесмена Сергея Мазуркевича

12:35 | 13.08.2020
На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 162 человека

12:26 | 13.08.2020
В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей

12:15 | 13.08.2020
В Перми эвакуируют административные здания

12:15 | 13.08.2020
В электропоезде «Рефтинская – Егоршино» мужчина сорвал рычаг стоп-крана

12:02 | 13.08.2020
В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям

11:52 | 13.08.2020
На Уралмаше в Екатеринбурге деревья освободили от асфальта

11:50 | 13.08.2020
Дмитрий Махонин: «Более 25 тысяч молодых спортсменов вновь могут приступить к долгожданным тренировкам»

11:37 | 13.08.2020
Полицейские и волонтеры Екатеринбурга нашли пропавшего подростка

11:16 | 13.08.2020
В Первоуральске водитель скорой добился выплат за работу с больными коронавирусом

10:53 | 13.08.2020
В столице Урала появилось граффити, посвященное протестам в Белоруссии

10:31 | 13.08.2020
Екатеринбурженка похитила со счетов клиентов банка 1,5 млн рублей

10:07 | 13.08.2020
Покрас Лампас создал серию работ на здании завода «Уралмаш»

09:50 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле обнаружен артиллерийский снаряд

09:34 | 13.08.2020
Писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге сделали операцию

09:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку

12.08.2020

23:03 | 12.08.2020
В Екатеринбурге состоялось закрытие Венского фестиваля

20:18 | 12.08.2020
Из-за гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге назначили штраф специалисту по охране труда

19:57 | 12.08.2020
В Екатеринбурге сбили мотоциклиста

19:41 | 12.08.2020
В Свердловской области ликвидировали последний лесной пожар

19:20 | 12.08.2020
Молебен в день рождения цесаревича Алексия состоялся в Екатеринбурге

18:54 | 12.08.2020
В Екатеринбурге встретятся 15 министров ведущих мировых держав

18:39 | 12.08.2020
В Прикамье проведено почти 70 тысяч тестов на антитела к COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 