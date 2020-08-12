В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей

12:26 | 13.08.2020

12 августа на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос развития детских школ искусств (ДШИ) в регионе. Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что подобные учреждения являются базовым звеном в системе профессионального художественного образования детей, поэтому развитие школ искусств – одна из ключевых задач региона.



«В Пермском крае работают 75 муниципальных детских школ искусств и еще более 20 находятся в сельской местности. Сейчас строятся еще два учреждения – в Усть-Качке и Юго-Камском, идет проектирование школы в Кочевском округе. В планах – строительство краевой музыкальной школы для одаренных детей. Этот объект, напомню, включен в перечень приоритетных проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею столицы Прикамья. Считаю, его смело можно назвать эксклюзивным, потому что аналогов такому учреждению в стране нет», – сказал Дмитрий Махонин.



Врио губернатора обратил особое внимание на планы по капитальному ремонту зданий школ искусств. Возможность реконструкции учреждений появилась в этом году в рамках нацпроекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Махонин уточнил, что предварительно в программу 2021-2023 годов включены 10 объектов из Пермского края. На приведение их в порядок запрошено 66,7 млн руб. федеральных средств.



Значимым направлением работы остается комплектование новыми инструментами и оборудованием ДШИ и средних специальных учебных заведений в сфере культуры, износ оборудования в которых составляет 83%. В этом году в рамках проекта «Культурная среда» (входит в нацпроект «Культура») Пермский край получил 53,9 млн руб. на покупку нового оборудования для 10 учреждений дополнительного образования из шести территорий Пермского края: Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского и Осы.



По словам краевого министра культуры Вячеслава Торчинского, в большую часть учреждений поставки уже завершились. Всего до 2024 года на оснащение детских школ искусств и музыкальных школ Прикамья будет направлено порядка 280 млн руб.



«Сегодня более 58% ребят, принимающих участие в краевых и федеральных конкурсах, становятся победителями или лауреатами этих конкурсов. Это очень высокий показатель, который означает, что в наших учебных учреждениях очень высокий уровень подготовки, несмотря на то, что заниматься приходится на изношенном оборудовании и старых инструментах», – подчеркнул Вячеслав Торчинский.



Министр культуры региона добавил, что важной частью работы школ искусств сегодня является составление грамотного учебного плана, в котором соединены общеобразовательные предметы и специальная подготовка. «Мы активно изучаем опыт коллег из других регионов, где уже есть такие школы, в том числе Центральной музыкальной школы Москвы. Многие методики с точки зрения подходов к обучению мы брали именно у них», – пояснил Вячеслав Торчинский.



В ходе обсуждения вопроса развития художественных школ Дмитрий Махонин дал поручение министру культуры проработать вопрос включения выступлений детских творческих коллективов в программу развития туризма.



«Одаренные дети – это гордость Прикамья. Раз у нас есть образцовые ансамбли, почему бы не показать их нашим гостям? Уверен, что сами ребята захотят выступить и показать себя во всей красе тем, кто приезжает к нам в регион», – заключил глава Пермского края.

© «Вечерние ведомости»