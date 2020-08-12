В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям

12:02 | 13.08.2020

Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил проведение вступительных творческих экзаменов в высших и средних учебных заведениях в сфере культуры Прикамья, а также школах искусств в очной форме. В соответствии с Указом губернатора, данное решение вступило в силу 12 августа.



Данные изменения, прежде всего, касаются хореографических, вокальных, художественных и других направлений, где вступительные экзамены предполагают демонстрацию физических и артистических способностей абитуриентов. Также разрешены будут вступительные экзамены в учреждениях дополнительного образования (детские школы искусств).



На заседании оперштаба Дмитрий Махонин дал поручение региональному минкульту проследить за возобновлением работы со зрителем в плане мер безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – рассадки зрителей, работы гардероба и иных зон.



Напомним, ранее по инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина был возобновлен репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. В настоящий момент театры уже готовятся представить планы на новый сезон и ждут встречи со зрителями.



Кроме того, минкульту и Агентству по туризму дано поручение проработать с главным санитарным врачом Прикамья проведение крупных фестивалей и иных культурных событий на открытом воздухе. Каждое такое мероприятие должно иметь алгоритмы, противодействующие распространению коронавирусной инфекции. Отметим, что в Перми уже больше месяца работает фестиваль под открытым небом – Летопарк, на его примере выработаны единые механизмы организации мероприятий с учетом всех необходимых мер безопасности.

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