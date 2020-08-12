Пермь: новости дня
12:02 | 13.08.2020
В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям
Данные изменения, прежде всего, касаются хореографических, вокальных, художественных и других направлений, где вступительные экзамены предполагают демонстрацию физических и артистических способностей абитуриентов. Также разрешены будут вступительные экзамены в учреждениях дополнительного образования (детские школы искусств).
На заседании оперштаба Дмитрий Махонин дал поручение региональному минкульту проследить за возобновлением работы со зрителем в плане мер безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – рассадки зрителей, работы гардероба и иных зон.
Напомним, ранее по инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина был возобновлен репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. В настоящий момент театры уже готовятся представить планы на новый сезон и ждут встречи со зрителями.
Кроме того, минкульту и Агентству по туризму дано поручение проработать с главным санитарным врачом Прикамья проведение крупных фестивалей и иных культурных событий на открытом воздухе. Каждое такое мероприятие должно иметь алгоритмы, противодействующие распространению коронавирусной инфекции. Отметим, что в Перми уже больше месяца работает фестиваль под открытым небом – Летопарк, на его примере выработаны единые механизмы организации мероприятий с учетом всех необходимых мер безопасности.
© «Вечерние ведомости»
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