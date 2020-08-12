Дмитрий Махонин: «Более 25 тысяч молодых спортсменов вновь могут приступить к долгожданным тренировкам»

11:50 | 13.08.2020

Юные спортсмены Прикамья возобновят тренировочный процесс, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19 под председательством врио губернатора Дмитрия Махонина. Более 25 тыс. воспитанников муниципальных и региональных спортивных школ, а также секций, в том числе частных, смогут приступить к занятиям с 13 августа.



Руководству спортивных организаций при этом необходимо будет выполнять санитарно-эпидемиологические требования: обязательный медицинский контроль сотрудников и спортсменов, составление расписания с интервалами для обработки и проветривания помещений и др.

Кроме того, для проведения тренировочного процесса, а также для всех желающих будут открыты спортивные объекты, в их числе ледовые дворцы, плавательные бассейны и сауны и бани при них. Здесь работа будет вестись в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Контроль их соблюдения возложен на министерство физической культуры и спорта Пермского края.



Напомним, в июне допуск до тренировок получили спортсмены, обучающиеся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Также тренировочные мероприятия возобновились у сборных Пермского края по видам спорта.



Решения оперштаба о возобновлении деятельности организаций в области спорта и физической культуры позволят провести благотворительный забег трехкратного вице-чемпиона Олимпийских игр Альберта Демченко «Встреча поколений», который состоится на лыжной базе «Динамо», и трейл-забег White trail в Кунгуре. Оба события состоятся 22 августа. Организаторам придется отказаться от одновременных стартов и использовать интервальный метод с группами по 5 человек. Ранее оперативный штаб согласовал проведение в Перми Кубка России по триатлону, он пройдет 16 августа.

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