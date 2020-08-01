С 1 сентября в Прикамье возобновят прием граждан социальные службы

18:22 | 12.08.2020

Сегодня, 12 августа, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством врио губернатора Дмитрия Махонина были приняты изменения в ограничительных мерах. Так, с 1 сентября социальные службы вновь начнут принимать граждан в своих отделениях.



Территориальные управления министерства социального развития Пермского края, отделы Центра социальных выплат и компенсаций и службы занятости откроются во всех 46 муниципальных образованиях региона. При этом будут соблюдены все необходимые меры безопасности: регулярная санитарная обработка помещений, сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Посещение отделов будет возможно только в медицинских перчатках и масках. Всего будет открыто более 140 отделов.



«В связи со снятием режима самоизоляции для жителей региона постепенно возобновляется работа организаций в сфере услуг, с сентября открываются образовательные учреждения и организации дополнительного образования, люди возвращаются из отпусков, поэтому востребованность социальных услуг также выросла. Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников все необходимые меры предосторожности будут соблюдены», - отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.



По его словам, все формы дистанционной работы и консультаций сохранятся. Поэтому жители края по-прежнему смогут обратиться в соцслужбы по телефону и в мессенджерах.

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