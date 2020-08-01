Пермь: новости дня
18:18 | 12.08.2020
Дмитрий Махонин: «Открытие общепита – важный шаг к возвращению к привычной жизни»
Снятие ограничений затронет более 2800 учреждений общепита по всему Пермскому краю. В этой сфере работают более 14 000 жителей региона.
Как подчеркнул Дмитрий Махонин, данное решение – одно из особо долгожданных для сферы услуг и жителей Прикамья, поэтому краевые власти совместно с Роспотребнадзором и представителями ресторанного бизнеса региона подошли к его принятию ответственно.
«Сфера общепита стала одной из наиболее пострадавших отраслей бизнеса в период распространения пандемии. Уверен, что этим решением мы удержим бизнес от закрытия, а предложенные меры краевой поддержки закрепят результат. Ранее мы уже открыли летники, роста заболеваемости не зафиксировали, а это значит, что и сотрудники, и посетители кафе ответственно подошли к соблюдению мер безопасности. Сделан важный шаг возвращения к привычной жизни», - отметил он.
В краевом минпромторге отмечают, что теперь смогут работать все заведения общепита, но с рядом ограничений. Так, остается норма социального дистанцирования внутри помещений, расстановка столов на расстоянии 1,5 метра друг от друга и обработка контактных поверхностей в заведении после каждого клиента. Кроме того, запрещена организация детских и игровых комнат, развлекательных зон (танцпол), а также проведение банкетных мероприятий, в том числе закрытых. Изменения в Указ вступят с момента его официального опубликования. Планируется, что это произойдет 13 августа.
По словам руководителя рабочей группы по развитию индустрии HoReCa при Совете по предпринимательству, совладельца сети ресторанов Николая Канищева, открытие общепитов – один из ключевых шагов к восстановлению региональной экономики.
«Очень рад, что власти нас услышали, в том числе, этому способствовала совместная планомерная работа краевых властей и бизнеса, а также активная позиция Дмитрия Махонина, который выстроил диалог с представителями отрасли в период COVID-19 и принимал последовательные решения. Решение оперштаба благотворно скажется на росте числа посетителей в кафе и ресторанах. Конечно, на полную мощность мы сразу работать не сможем, но рассчитываем на процентов 70 от прежнего числа посетителей в ближайшее время. Это серьезный импульс», - рассказал он.
Напомним, ранее по инициативе Дмитрия Махонина была разрешена работа кафе и ресторанов в формате летников и веранд, а также при возможности снятия витражных и панорамных окон в заведениях. Кроме того, ресторанный и гостиничный бизнес региона еще в марте был внесен в первый пакет мер поддержки бизнеса в период распространения коронавируса.
Кроме того, оперштаб постановил разрешить работу плавательных бассейнов, также с учетом выполнения эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Ранее Дмитрий Махонин поддержал решение оперштаба по открытию организаций, оказывающих услуги фитнес-центров и тренажерных залов.
© «Вечерние ведомости»
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