Энергетики «Россети Урал» завершили реконструкцию подстанции «Юг» в Пермском районе

17:18 | 12.08.2020

В рамках инвестиционной программы компании «Россети Урал» в Пермском районе завершилась реконструкция подстанции 35/10 кВ «Юг».



В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Зуев, директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, директор производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Пермэнерго» Александр Распопов, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района Владимир Ваганов, глава Юговского сельского поселения Павел Зарубин, технический директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Николай Семиков.



«Мы присутствуем на знаковом событии для данной территории, - сказал заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Зуев. – Реконструкция подстанции позволила удовлетворить запрос бизнеса на дополнительную мощность, повысить надежность и качество электроснабжения населения, проживающего в Юговском поселении».



Как отметил директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, в рамках работ по реконструкции подстанции была произведена замена двух силовых трансформаторов мощностью по 3,2 МВА на более мощные - по 6,3 МВА каждый. Масляные выключатели 35 кВ заменены на более современные и надежные вакуумные. В общеподстанционном пункте управления размещены панели с современными микропроцессорными защитами. Также выполнен целый комплекс других работ по обновлению оборудования подстанции.



Необходимо отметить, что при проведении реконструкции подстанция «Юг» не прекращала функционирование. Для того чтобы потребители не испытывали дискомфорт, были использованы резервные схемы электроснабжения.



Всего на реализацию мероприятий по реконструкции подстанции «Юг» направлено порядка 140 миллионов рублей.



Кроме того, в течение текущего года в рамках заключенного с Юговским комбинатом молочных продуктов договора технологического присоединения энергетики «Пермэнерго» построили кабельно-воздушную линию 10 кВ «Молочный комбинат-1» общей протяженностью почти 3 километра.



Установлено 60 железобетонных опор. При строительстве линии был использован самонесущий изолированный провод СИП-3.



Реконструкция подстанции «Юг» и строительство новой КВЛ 10 кВ позволяют обеспечить выдачу дополнительной электрической мощности Юговскому заводу молочных продуктов. По оценкам экспертов отрасли, это предприятие входит в пятерку отечественных лидеров по переработке молока и производству сыров.



Как отметил технический директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Николай Семиков, в настоящее время ежесуточный объем переработки молока на предприятии превышает 1000 тонн. В смену комбинат выпускает 110 тонн масла и маслопродуктов и почти 100 тонн различных сыров. Всего на предприятии трудится около 850 человек. Полученная дополнительная мощность дает возможность переработчикам увеличить объем производимой продукции.



Реконструкция энергообъекта позволила повысить надежность электроснабжения всего Юговского сельского поселения.



«Мы работаем в тесном взаимодействии с энергетиками «Пермэнерго», - подчеркнул первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района Владимир Ваганов. – Очень радует, когда это сотрудничество воплощается в реальные дела, когда производственные объекты благодаря введенной мощности получают новые возможности для развития, когда благодаря энергетикам улучшаются условия жизни жителей Пермского района».



Отметим, что поселок Юг, в котором проживает почти 2,5 тысячи жителей, является территорией активного развития индивидуального жилищного строительства. Это обусловлено выгодным географическим положением и высокой транспортной доступностью поселка – он расположен в 30 километрах от краевой столицы в непосредственной близости от железнодорожной станции.

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