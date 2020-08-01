Дмитрий Махонин назначил нового куратора строительного блока в Пермском крае

17:10 | 12.08.2020

Сегодня, 12 августа, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин представил членам регионального правительства нового куратора строительного блока. Им в должности исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства назначен Григорий Невоструев. Он будет отвечать за работу министерств строительства, транспорта, а также министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.



К исполнению обязанностей Григорий Невоструев приступил 11 августа.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что и. о. первого вице-премьера имеет серьезный опыт работы в строительной отрасли – как на государственной службе, так и в бизнесе. В полномочия Григория Невоструева будут входить вопросы наведения порядка в строительстве жилья, социальных объектов, дорог, контроль за подрядчиками, в том числе при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе.



«Решение вопросов в сфере строительства для Прикамья – актуальная тема. В Пермском крае есть проблемные объекты. Григорий Сергеевич, ваша задача – уделять особое внимание этим объектам. У нас есть амбициозные планы по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми, большие планы в рамках реализации национальных проектов. Работы будет много», - отметил Дмитрий Махонин.



Григорий Невоструев родился в Уфе в 1976 году, окончил Уфимский государственный авиатехнический университет по специальности «Промышленная электроника», имеет степень магистра техники и технологии. До работы в Пермском крае Григорий Невоструев работал директором московской строительной компании. В столицу прибыл из Уфы, где занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Стаж работы в государственных органах – более трех лет.

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