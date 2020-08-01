В Перми будут восстановлены права 122 дольщиков дома по ул. Екатерининской, 175

16:23 | 12.08.2020

Федеральный Фонд защиты дольщиков принял решение о достройке проблемного объекта по ул. Екатерининской, 175. Таким образом, будут восстановлены права 122 дольщиков.



Ранее, благодаря встрече врио губернатора Дмитрия Махонина с руководством ДОМ.РФ, Пермский край получил график наблюдательных советов по каждому проблемному дому. В результате заседание наблюдательного совета по дому на ул. Екатерининской уже состоялось, и способ восстановления прав дольщиков определен.



В соответствии с законодательством, на достройку проблемного объекта с учетом всех процедур отводится три года с момента принятия решения Фондом. Сейчас готовятся документы для заключения соглашений между Федеральным Фондом и региональным Фондом о финансировании мероприятий по достройке дома по ул. Екатерининской, 175 из средств Федерального Фонда. После этого права на достройку объекта будут переданы региональному Фонду через арбитражный суд. Как только передача прав состоится, региональный Фонд объявит конкурс по выбору генподрядчиков на достройку.



Напомним, застройщик ООО «ПермПромЖилСтрой» начал строительство дома в 2008 году. Всего в трех секциях жилого комплекса планировалось 305 квартир. Из них договоры долевого участия были заключены в отношении 131 помещения. В 2013 году компания признана банкротом, строительство остановлено.



В ноябре 2019 года Пермский край направил в Федеральный Фонд ходатайство о восстановлении прав дольщиков этого жилого комплекса. Фонд мог принять решение о достройке объекта или выплате компенсаций дольщикам. В итоге решено, что дома будут достроены. В июле аналогичное решение было принято в отношении долгостроя по ул. Толмачева, 15.



Вопросы восстановления прав дольщиков большинства проблемных объектов края будут рассмотрены до конца года. На сегодняшний день Фонд уже организовал выезд подрядной организации для оценки рыночной стоимости четырех проблемных объектов. Оценщики провели обследование домов по ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградской, 68а, ул. КИМ, 14, ЖК «Первый пермский микрорайон». На основе результатов обследования специалисты посчитают рыночную стоимость домов.



Всего в регионе 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный Фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки застройщиков. Эти меры предполагают выдачу займа компании на достройку или покупку свободных помещений в объекте на сумму, необходимую для завершения работ. На сегодня рассматривается возможность достройки с помощью региональных мер следующих домов: ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, ул. Революции, 2а. С застройщиками ведутся переговоры.

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