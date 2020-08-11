Пермский край вошел в список 14 регионов России с перспективными туристическими программами

13:49 | 12.08.2020

Журналисты ведущих российских изданий и федеральные туроператоры побывают в Прикамье в рамках программы «Туры России», реализуемой Федеральным агентством по туризму.



С 12 по 16 августа Пермский край посетят журналисты ИД «Комсомольская правда», Elle, Time Out, журнала «Аэрофлот», порталов «Туризм и отдых», Turister и газеты «Новый взгляд». Визит представителей известных изданий состоится в рамках пресс-тура, организуемого Ростуризмом в 14 субъектах страны. Его задача – раскрыть туристический потенциал самых разных регионов страны, представляя их культурно-историческое своеобразие, природно-рекреационные ресурсы и инфраструктурные возможности.



Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что увеличение количества путешествующих в Прикамье, в том числе и за счет событийного туризма, – одна из важнейших задач. «Туристический поток должен проходить через Пермский край, а не обходить его стороной», – подчеркивал Дмитрий Махонин.



По словам руководителя регионального Агентства по туризму и молодежной политике Юлии Ветошкиной, программа «Туры России» в Пермском крае – отличная возможность познакомить журналистов и туроператоров с уникальностью нашего региона. «Мы расскажем истории, которыми гости из других регионов захотят поделиться с читателями и туристами. Например, почему Пермь сравнивают с Сан-Франциско, и какая из достопримечательностей края вошла в список издания Forbes. Безусловно, Прикамью есть чем удивить путешественников», – отметила она.



Журналисты познакомятся с архитектурно-этнографическим музеем под открытым небом «Хохловка», достопримечательностями Кунгура, Губахи и Соликамска, увидят основные и брендовые объекты Пермского края. Для туроператоров подготовлен маршрут по северу края с посещением Белогорского монастыря и самого древнего города Пермского края – Чердыни. Также им презентуют туры по территориям Прикамья, связанным с Императорским домом Романовых.



Все участники пресс-тура также прогуляются по дну древнего Пермского моря, а в Музее-заповеднике деревянного промышленного зодчества XIX века «Сользавод» в Соликамске пройдут обряд омовения солью. В рамках мероприятия предусмотрена дегустация традиционных блюд пермской кухни в интерпретации местных шеф-поваров: курник уральский, борщ с телячьими щечками и разносолы.



После пресс-тура представители Агентства по туризму и молодежной политике и турбизнеса Прикамья примут участие в круглом столе, основной темой которого станет привлечение туристов в Пермский край.

© «Вечерние ведомости»