В Прикамье еще один дом получит федеральные средства за энергоэффективный ремонт

12:43 | 12.08.2020

В Пермском крае подготовлена еще одна заявка на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведенный энергоэффективный капитальный ремонт здания. Он был осуществлен в многоквартирном доме по ул. Стахановской, 29 в Перми.



Напомним, это стало возможным благодаря соглашению, подписанному врио губернатора региона Дмитрием Махониным с Фондом ЖКХ РФ.



Общая стоимость работ по капремонту дома составила порядка 290 тыс. руб. В рамках ремонта были установлены автоматизированные узлы управления системой отопления. Они позволяют эффективно использовать коммунальные ресурсы и регулировать параметры отопления и ГВС в доме в зависимости от погоды. Реализация программных мероприятий позволила повысить уровень теплового комфорта, а также снизить расходы на оплату услуг ЖКХ для 405 человек. Жители дома могут рассчитывать на общую компенсацию в размере 230 тыс. руб.



Заявиться на получение компенсации до 80% может любой дом, где проведен энергоэффективный ремонт. Для этого необходимо подать заявку в городскую администрацию и доказать выполнение комплекса мероприятий.



«Сегодня благодаря модернизации инженерных систем и установке автоматики, регулирующей подачу тепловой энергии в дом, при энергоэффективном капремонте серьезно экономится потребление ресурсов. Жители получили возможность оплачивать услуги в нужном объеме, не оплачивая лишние гигакалории и создавая в доме определенный комфорт. Кроме того, энергоэффективные меры влияют и на рыночную стоимость жилья», – рассказывает председатель общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.



Отметим, это уже вторая заявка Пермского края, направленная в Фонд ЖКХ РФ в 2020 году на получение финансовой поддержки для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным. Первая заявка региона на капитальный ремонт четырех домов по ул. Уфимской, 14, ул. Куфонина, 22, ул. Академика Королева, 6 в Перми и ул. Мира, 17а в Новых Лядах была одобрена правлением Фонда ЖКХ в июле. Общая стоимость работ по капитальному ремонту жилых зданий составила порядка 1,6 млн руб.

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