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12:29 | 12.08.2020

Жителей Перми приглашают на бесплатные занятия на спортивных площадках

В Дзержинском районе реализуется проект «Дзержинский двор – спортивный двор». В августе работают 9 спортивных площадок с физкультурно-оздоровительными занятиями по месту жительства.

Как рассказали в администрации Дзержинского района Перми, занятия по футболу, баскетболу, регби, скандинавской ходьбе, велоспорту, общей физической подготовке проходят на открытом воздухе с профессиональным тренером-инструктором. Присоединиться к занятиям спортом может любой желающий. Бесплатные занятия предусмотрены для людей всех возрастов, в том числе и школьников. Расписание площадок корректируется с учетом интересов занимающихся. Все занятия проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора: ведется измерение температуры, выдаются маски.

В августе квалифицированные тренеры три раза в неделю в течение двух академических часов проводят бесплатные занятия по следующим адресам:

– проспект Парковый, 28 (стадион школы №44, регби);
– проспект Парковый, 4 (футбол);
– улица Подлесная, 37 (стадион гимназии №31, футбол);
– улица Ветлужская, 89 (лицей №1, футбол);
– улица Мильчакова, 22 (спортивная площадка школы №25, общая физическая подготовка);
– улица Транспортная, 27а (лесной массив микрорайона Пролетарский, скандинавская ходьба);
– улица Маяковского, 33 (спортивная площадка школы №44, общая физическая подготовка);
– улица Встречная, 22 (универсальная площадка памп-трек, велоспорт).

Весь необходимый для занятий спортивный инвентарь можно получить непосредственно у тренеров.

Как отметили в администрации Дзержинского района, главной целью этих занятий является пропаганда здорового образа жизни горожан, популяризация занятий физической культурой и спортом.

Специалисты отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Дзержинского района готовы ответить на все интересующие вопросы по проведению занятий по телефону: 246-61-39.

© «Вечерние ведомости»

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