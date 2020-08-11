Пермь: новости дня
12:25 | 12.08.2020
Штат сотрудников пермского МФЦ пополнил человекоподобный робот
Сейчас робот успешно прошел обучение и уже приступил к своим обязанностям. С 11 августа он наравне с остальными специалистами принимает посетителей. Искусственный интеллект способен непрерывно функционировать на протяжении 12-часового рабочего дня. Робот сканирует документы заявителя, самостоятельно заполняет заявление. Посетителю остается только поставить подпись, после чего робот выдает расписку.
«Зачастую наши заявители даже не сразу понимают, что перед ними не человек. Подходят, спрашивают, где находится то или иное окно приема. Потом, конечно, очень удивляются», – рассказывает руководитель филиала МФЦ «Центральный-2» Анна Карташова.
В учреждении отмечают, машина не только максимально похожа на человека, это «живой» робот с характером. Он умеет копировать эмоции людей – улыбается, удивляется и даже злится, но только в том случае, если его об этом попросить. Роботизированный специалист свободно общается с посетителями, отвечает на вопросы.
Пока новый сотрудник самостоятельно предоставляет только две услуги – принимает заявления на выдачу справок об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Стоит отметить, что эти услуги были выбраны неслучайно. С одной стороны, они входят в число наиболее востребованных (с начала года за ними обратились свыше 23,6 тыс. посетителей). С другой – относятся к числу «простых», обычно именно с них начинают свою трудовую деятельность специалисты филиалов «Мои документы». Таким образом, главная задача антропоморфного робота – освободить специалистов от рутинных, механических процессов, а более сложные, интересные – оставить человеку.
В пермском МФЦ отмечают, что обучение робота продолжится, но уже без отрыва от его основных обязанностей.
«В дальнейшем функции роботизированного сотрудника будут расширены до 15 госуслуг также из числа наиболее востребованных (выдача российского и загранпаспорта, водительских удостоверений, СНИЛС и других документов)», – анонсировали в офисе МФЦ Прикамья.
Отметим, что это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:01 | 12.08.2020
Группа «Чайф» выступит на Дне города в Екатеринбурге за 1,6 млн рублей
15:42 | 12.08.2020
В Екатеринбурге осудят иностранца за попытку дачи взятки инспекторам ДПС
15:20 | 12.08.2020
На Среднем Урале задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешехода
14:57 | 12.08.2020
Дорожники закатали деревья в асфальт на Уралмаше в Екатеринбурге
14:35 | 12.08.2020
В Екатеринбурге открылась обновленная школа №81
14:13 | 12.08.2020
Серовский тракт в районе Нижнего Тагила отремонтируют в 2021 году
13:54 | 12.08.2020
Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в хранении наркотиков
13:49 | 12.08.2020
Пермский край вошел в список 14 регионов России с перспективными туристическими программами
13:32 | 12.08.2020
Новый сорт вишни и смородины вывели уральские селекционеры
13:10 | 12.08.2020
Свердловчанам напомнили правила поведения на железной дороге
12:49 | 12.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 70 человек
12:47 | 12.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае – 0,97
12:46 | 12.08.2020
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 83 человека
12:42 | 12.08.2020
От коронавируса на Среднем Урале скончались еще 9 человек
12:40 | 12.08.2020
В Пермском крае выявлено еще 68 случаев COVID-19
12:39 | 12.08.2020
В России подтвердили еще 5102 случая коронавируса
12:35 | 12.08.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому, обвиняемому в попытке получить взятку от наркоторговца
12:34 | 12.08.2020
Еще 167 свердловчан заболели коронавирусом
12:29 | 12.08.2020
Жителей Перми приглашают на бесплатные занятия на спортивных площадках
12:25 | 12.08.2020
10 новых автобусов прибыли в Екатеринбург
12:25 | 12.08.2020
Штат сотрудников пермского МФЦ пополнил человекоподобный робот
12:08 | 12.08.2020
Игорь Сапко провел встречу с активистами проекта «Возрождение Перми - спасем пермскую старину!»
12:07 | 12.08.2020
Ночью свердловчане смогут увидеть метеорный поток Персеиды
11:26 | 12.08.2020
На два месяца перекроют улицу Авиационная в Екатеринбурге
10:59 | 12.08.2020
Свердловский Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения COVID-19
10:32 | 12.08.2020
У екатеринбурженки похитили с банковской карты 143 тысячи рублей
10:13 | 12.08.2020
Свердловский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур»
09:59 | 12.08.2020
В Полевском прокуратура через суд добилась организации бесплатной перевозки школьников на занятия
09:50 | 12.08.2020
К плановому приему вернутся еще пять екатеринбургских больниц
09:32 | 12.08.2020
В Екатеринбурге может увеличиться плотность застройки
09:15 | 12.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки