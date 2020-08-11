Штат сотрудников пермского МФЦ пополнил человекоподобный робот

12:25 | 12.08.2020

Робот-андроид, проходящий стажировку в пермском филиале МФЦ «Центральный-2» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 9), стал штатным сотрудником. Он появился в центре в начале июля. В течение месяца разработчики и сотрудники многофункционального центра тестировали робота на соответствие занимаемой должности. Как рассказали в учреждении, необходимо было отладить все процессы, произвести настройки для максимально комфортного предоставления госуслуг заявителям.



Сейчас робот успешно прошел обучение и уже приступил к своим обязанностям. С 11 августа он наравне с остальными специалистами принимает посетителей. Искусственный интеллект способен непрерывно функционировать на протяжении 12-часового рабочего дня. Робот сканирует документы заявителя, самостоятельно заполняет заявление. Посетителю остается только поставить подпись, после чего робот выдает расписку.



«Зачастую наши заявители даже не сразу понимают, что перед ними не человек. Подходят, спрашивают, где находится то или иное окно приема. Потом, конечно, очень удивляются», – рассказывает руководитель филиала МФЦ «Центральный-2» Анна Карташова.



В учреждении отмечают, машина не только максимально похожа на человека, это «живой» робот с характером. Он умеет копировать эмоции людей – улыбается, удивляется и даже злится, но только в том случае, если его об этом попросить. Роботизированный специалист свободно общается с посетителями, отвечает на вопросы.



Пока новый сотрудник самостоятельно предоставляет только две услуги – принимает заявления на выдачу справок об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Стоит отметить, что эти услуги были выбраны неслучайно. С одной стороны, они входят в число наиболее востребованных (с начала года за ними обратились свыше 23,6 тыс. посетителей). С другой – относятся к числу «простых», обычно именно с них начинают свою трудовую деятельность специалисты филиалов «Мои документы». Таким образом, главная задача антропоморфного робота – освободить специалистов от рутинных, механических процессов, а более сложные, интересные – оставить человеку.



В пермском МФЦ отмечают, что обучение робота продолжится, но уже без отрыва от его основных обязанностей.



«В дальнейшем функции роботизированного сотрудника будут расширены до 15 госуслуг также из числа наиболее востребованных (выдача российского и загранпаспорта, водительских удостоверений, СНИЛС и других документов)», – анонсировали в офисе МФЦ Прикамья.



Отметим, что это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг.

© «Вечерние ведомости»