Благодаря нацпроекту в больницу Березников поставили более 540 новых компьютеров

12:18 | 12.08.2020

В Краевую больницу им. Вагнера Е.А. в Березниках поступило 546 новых современных компьютеров. Техника поставлена в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что благодаря нацпроекту в регионе повышается качество медицинских услуг, в том числе за счёт создания комфортных условий труда для специалистов.



Автоматизированное рабочее место позволяет медицинским работникам записывать пациентов на приём, в том числе и к узким специалистам, есть возможность ведения электронных карт, оформления направлений, выписки льготных рецептов, проведения телемедицинских консультаций со специалистами из других медучреждений города и краевой столицы.



«Сегодня наши врачи, фельдшеры и медсестры заносят большой объём информации в электронные карты пациентов. И чтобы эта работа носила бесперебойный характер, оборудование должно обновляться и совершенствоваться. К тому же обновление парка техники обеспечивает мгновенное повышение производительности почти на всех рабочих местах», - прокомментировал Александр Петухов, начальник информационно-вычислительного центра ГБУЗ ПК «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» города Березники.



Все компьютеры будут подключены к единой государственной информационно-аналитической системе в сфере здравоохранения Пермского края - это специализированный программный комплекс, позволяющий автоматизировать процессы сбора, обработки и хранения медицинской, экономической и статистической информации в системе здравоохранения региона.



Отметим, обновление парка техники активно началось в 2019 году, когда в учреждение поступили 250 компьютеров и 48 многофункциональных устройств. Тогда новой оргтехникой были оборудованы рабочие места терапевтов и узких специалистов первичного звена. Новая партия предназначена для дооснащения поликлиники и стационаров.

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