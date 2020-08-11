Игорь Сапко провел встречу с активистами проекта «Возрождение Перми - спасем пермскую старину!»

12:08 | 12.08.2020

В ходе «региональной недели» Депутат Госдумы Игорь Сапко обсудил с пермскими активистами вопросы неудовлетворительного состояния ряда объектов культурного наследия, отсутствия системной работы по их выявлению и присвоения соответствующего статуса, что зачастую приводит к их утрате.

- Весьма содержательно прошла встреча, отметил Игорь Сапко. - К сожалению, проблемы с надлежащим сохранением памятников истории и культуры существуют в большинстве муниципальных образований. В конце прошлого года наш Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления проводил совещание в г. Владимир на тему «Сохранения и развития культурного, туристического, экономического и инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений РФ». Были рекомендации в адрес органов государственной власти но, несомненно, многое зависит от активности на местах. В Перми мы договорились о совместной работе: по обозначенным проблемам готовлю обращение в адрес Государственной инспекции по охране культурного наследия Пермского края, участники проекта выразили готовность подключиться к инвентаризации уникальных объектов города Перми, представляющих историческую ценность. Хранить и беречь память - это наш нравственный долг как перед самими собой, так и перед потомками.

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