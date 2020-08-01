Пермь: новости дня
17:55 | 11.08.2020
В Прикамье федеральный продуктовый ритейлер готов принять на работу почти 500 жителей региона
В частности, торговая сеть примет на работу операторов склада как в распределительный центр, так и в розничные точки продаж, администраторов и директоров магазинов, а также продавцов-кассиров и пекарей на новое производство хлебобулочных изделий.
Как пояснили в региональном руководстве торговой сети, все работники будут иметь официальное трудоустройство и выплаты, а также полный соцпакет. Кроме того, ТС готова обеспечить ежедневную доставку сотрудников в распределительный центр из любого района Перми, а также из ближайших населенных пунктов в радиусе 40-50 км.
Отметим, в начале сентября в Пермском крае планируется проведение масштабной ярмарки вакансий, где каждый желающий сможет узнать подробно об условиях работы, подобрать рабочее место как можно ближе к дому, а также пройти предварительное собеседование.
Как отметили в краевом минпромторге, продуктовый ритейлер является давним социальным и экономическим партнером Прикамья. «Данная торговая сеть уже более 10 лет обеспечивает стабильной работой жителей региона и сотрудничает с местными производителями. За последний год мы провели несколько совместных закупочных сессий, после были заключены контракты на сотрудничество. Подчеркну, что с другими торговыми сетями, как федеральными, так и региональными, ведется аналогичная работа. В сентябре мы проведем ярмарку вакансий для пермяков и жителей муниципалитетов, после организуем аналогичные ярмарки уже с другими торговыми сетями», – рассказал замминистра промышленности Пермского края Владислав Тонков.
Отметим, сейчас в Пермском крае работают 473 магазина торговой сети, в них трудоустроены порядка 4700 сотрудников, из них 198 магазинов и 2200 сотрудников в краевой столице. В среднем в течение года на полках магазинов ритейлера присутствуют не менее 28% от региональных производителей продукции. Среди основных поставщиков: ООО «Маслозавод Нытветский», АО «Молкомбинат Кунгурский», АО «Покровский хлеб», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», АО «Пермалко», «Мясокомбинат «Кунгурский», ООО «САНФРУТ-Трейд» и другие поставщики, в том числе фермерские хозяйства.
Напомним, для желающих найти работу функционирует государственный информационный ресурс «Работа в России», на котором можно размещать резюме и дистанционно контактировать с работодателем. Сейчас жителям Пермского края доступно почти 20 тыс. рабочих мест, информация по каждому из них размещена на портале.
Кроме того, заинтересованные в трудоустройстве прикамцы могут обратиться по телефонам отделений краевого Центра занятости населения по месту жительства. Они указаны на сайте http://www.cznperm.ru/ в разделе «Контакты». Телефон краевой горячей линии по занятости 8 (342) 238-40-53.
© «Вечерние ведомости»
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