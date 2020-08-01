В 2020 году в Краснокамске и Гремячинске появятся современные кинозалы в рамках нацпроекта «Культура»

16:31 | 11.08.2020

Две территории Пермского края получили федеральное финансирование в размере 10 млн руб. на модернизацию кинозалов в рамках программы поддержки от «Фонда кино». Это позволит расширить сеть кинозалов в крае в рамках региональной программы развития киноиндустрии, поддержанной врио губернатора Прикамья Дмитрием Махониным.



В этом году сеть коммерческих кинозалов в Пермском крае расширится благодаря двум новым точкам – Краснокамск (ДК Гознака) и Гремячинск (Дворец культуры) победили в конкурсе на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. от «Фонда кино». На модернизацию каждого кинозала выделено 5 млн руб. федеральных средств на безвозвратной основе, которые пойдут на оснащение их современным оборудованием для проведения кинопоказов.



Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарный квартал.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что преображению кинозалов необходимо уделять пристальное внимание, так как они становятся настоящими очагами на местах. «Регионы страны впервые за долгое время получили возможность привести в порядок культурные учреждения. О проектах, которые сегодня реализуются в Пермском крае, еще несколько лет назад можно было только мечтать. Идет обустройство модельных библиотек, создаются виртуальные концертные залы, преображаются дома культуры. Средства выделены, главное – в срок провести необходимые работы, чтобы люди скорей могли воспользоваться различными формами досуга», – подчеркнул врио губернатора.



Отметим, на недавней встрече главы Прикамья с министром культуры России Ольгой Любимовой последняя выразила благодарность за внимание к сфере культуры и бережное отношение к культурному наследию в регионе.



Напомним, с 2016 года по результатам федерального отбора в рамках программы «Творческие люди» национального проекта «Культура» 11 территориям удалось защитить свои проекты и получить средства на приобретение профессионального оборудования и организации кинозалов, всего было выиграно 54,9 млн рублей. Такие залы пользуются высоким спросом: только по итогам 2019 года их посетили более 257 тыс. зрителей. Расширение сети кинозалов в Пермском крае является частью региональной программы поддержки кинопроизводства, которая была утверждена в регионе в прошлом году в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура».

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