Пермь: новости дня
16:25 | 11.08.2020
За 2020 год в пермский Сетевой ИТ-университет подано около 4 тысяч заявок на обучение
В текущем году в ИТ-университете уже прошло 104 обучающих программы (в прошлом году их было 83), из них 21 для школьников. Все они касаются актуальных на сегодняшний день тем, например, таких, как интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, кибербезопасность. Курсы ведут специалисты ИТ-компаний и лучшие преподаватели вузов. Об этом на заседании комиссии «Подготовка кадров для цифровой экономики» координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края рассказала руководитель Сетевого ИТУ Полина Суханова.
Всего с начала года подана 3961 заявка, 619 человек уже завершили обучение. За 2019-2020 учебный год более 19 тысяч детей приняли участие в образовательных программах. В том числе в Школьных траекториях в ИТ, которые направлены на развития у ребят навыков программирования.
Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность и актуальность подготовки кадров под запросы региональных предприятий и организаций, в том числе для цифровой экономики. По его мнению, высококвалифицированные специалисты помогут региону выйти в лидеры в сфере высоких технологий, которые через 15-20 лет станут основой мировой экономики.
«В прошлом году Агентство стратегических инициатив признало университет лучшим региональным проектом - это подчеркивает наши достижения. Один из показателей - готовые специалисты, которых мы выпускаем сразу же за «рабочий станок». Для студентов, проходящих обучение в ИТ-университете, открываются перспективы быть замеченными компаниями-партнёрами ИТ-университета и трудоустроиться еще во время учебы. 30% слушателей получают приглашение на стажировку или на прохождение собеседования. В прошлом году 80 новых специалистов были приняты по итогам учебы на стажировку в компании Insyte, Galileosky, Simpl, УралХим, Like Marketing. В обучающих мероприятиях уже приняли участие 86 ИТ-компаний, из которых 10 работают в том числе на международный рынок Smart Analytics, Enaza, Macroscop», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Напомним, в 2020 году пермский Сетевой ИT-университет увеличил число бюджетных мест на программы дополнительного профессионального образования и количество бесплатных образовательных мероприятий, которые смогут посетить жители Пермского края. В общей сложности возможность «прокачать» цифровые и IT-навыки получат почти 28 тысяч человек, из них более 25 тысяч школьников и 2 тысячи взрослых.
«Выстраивая индивидуальные траектории развития, благодаря модульным межвузовским технологическим образовательным траекториям-маршрутам, ИТ-университет набирает известность среди студентов, работников ИТ-сферы и людей, которым интересно получать новые навыки. Отмечу также тенденцию - все больше человек приходят к нам из других областей. Из тех, кто закончил обучение - 128 студентов, 140 человек - из ИТ, и 214 - без подготовки, пришли проходить переподготовку», - говорит руководитель Сетевого ИТ-университета Полина Суханова.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае в 2020-2021 году будут выпущены специалисты с ключевыми компетенциями цифровой экономики - свыше 11,5 тысячи человек, получивших профессиональное образование, и около 10 тыс. человек, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики. Об этом рассказала замминистра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова.
«При этом за два года мы рассчитываем выпустить в рамках переподготовки и получения дополнительного образования из Сетевого ИТ-университета 1230 человек, из вузов (ВШЭ, ПГНИУ и ПНИПУ) - свыше 1200 человек. Перечень ключевых компетенций в цифровой экономике мы сегодня выражаем в пяти пунктах: коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие, креативное мышление, умение управлять информацией и данными и критическое мышление в цифровой среде», - говорит Екатерина Черепанова.
Отметим, что в сентябре в Прикамье по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина планируется открыть первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет обучать 1,3 тыс. человек в год, включая молодежь и людей предпенсионного возраста, в том числе и ИТ-навыкам.
Сетевой ИТ-университет — это краткосрочные программы бесплатного дополнительного образования для взрослых жителей Пермского края (с 2020 в том числе и программы профессиональной переподготовки) и обучающие модульные программы по ИТ-специальностям для детей. Он реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования Пермского края.
Основная задача Сетевого ИТ-университета — организационно и методически сопровождать разработку актуальных, практикоориентированных программ дополнительного образования в сфере информационных технологий, организовывать максимальное привлечение на обучение, выстраивать массовое обучение ИТ-навыкам и компетенциям, содействовать кадровому обеспечению ИТ-сектора Пермского края.
Проект работает на распространение новых ИТ-компетенций внутри региона, объединение региональных образовательных ресурсов и выстраивание сетевого взаимодействия с внешними центрами ИТ-компетенций. Цель – развитие ИКТ-сектора Пермского края и его кадровое обеспечение, а также воспитание уверенных пользователей цифровых технологий.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:33 | 11.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 19 территорий Прикамья
16:32 | 11.08.2020
В ДТП в Первоуральске погиб 10-летний мальчик
16:31 | 11.08.2020
В 2020 году в Краснокамске и Гремячинске появятся современные кинозалы в рамках нацпроекта «Культура»
16:25 | 11.08.2020
За 2020 год в пермский Сетевой ИТ-университет подано около 4 тысяч заявок на обучение
16:16 | 11.08.2020
В Перми будет создан новый спортивный кластер
16:14 | 11.08.2020
Мэр Екатеринбурга подписал постановление о праздновании Дня города
15:54 | 11.08.2020
В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева
15:26 | 11.08.2020
В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября
15:02 | 11.08.2020
Новая выставка в Детском музейном центре расскажет маленьким пермякам о «Превращениях»
14:42 | 11.08.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают подозреваемого в педофилии мужчину
14:35 | 11.08.2020
Объявлена закупка на проектирование концертно-спортивного комплекса на 10500 посадочных мест в Перми
14:25 | 11.08.2020
Экс-директора национального парка на Урале судят за незаконную рубку леса на 17 миллионов рублей
14:04 | 11.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для любого жителя комфорт городской среды начинается с порядка во дворе»
14:03 | 11.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
13:43 | 11.08.2020
В Екатеринбурге пропал подросток
13:30 | 11.08.2020
ХК «Автомобилист» проведёт матч с «Амуром»
13:18 | 11.08.2020
115 детских садов возобновят работу в Нижнем Тагиле
13:08 | 11.08.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье более 65% старше 45 лет
13:02 | 11.08.2020
В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав детей на образование
12:56 | 11.08.2020
В Прикамье зафиксировано 65 случаев коронавируса
12:53 | 11.08.2020
4 945 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
12:46 | 11.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек
12:41 | 11.08.2020
Ещё 82 свердловчанина вылечились от коронавируса
12:39 | 11.08.2020
Фонд дольщиков провел осмотр долгостроя «Первый пермский микрорайон» для оценки его рыночной стоимости
12:36 | 11.08.2020
Ещё пять человек с COVID-19 скончались в Свердловской области
12:34 | 11.08.2020
Свыше 22,6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом
12:31 | 11.08.2020
В столице Прикамья сдана улица Краснова, отремонтированная по национальному проекту БКАД
12:16 | 11.08.2020
На Урале автобус улетел в кювет
11:57 | 11.08.2020
В Екатеринбурге горел банный комплекс
11:39 | 11.08.2020
На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт
11:17 | 11.08.2020
Звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог
10:58 | 11.08.2020
Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге