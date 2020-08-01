За 2020 год в пермский Сетевой ИТ-университет подано около 4 тысяч заявок на обучение

16:25 | 11.08.2020

Популярность образовательных программ выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



В текущем году в ИТ-университете уже прошло 104 обучающих программы (в прошлом году их было 83), из них 21 для школьников. Все они касаются актуальных на сегодняшний день тем, например, таких, как интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, кибербезопасность. Курсы ведут специалисты ИТ-компаний и лучшие преподаватели вузов. Об этом на заседании комиссии «Подготовка кадров для цифровой экономики» координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края рассказала руководитель Сетевого ИТУ Полина Суханова.



Всего с начала года подана 3961 заявка, 619 человек уже завершили обучение. За 2019-2020 учебный год более 19 тысяч детей приняли участие в образовательных программах. В том числе в Школьных траекториях в ИТ, которые направлены на развития у ребят навыков программирования.



Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность и актуальность подготовки кадров под запросы региональных предприятий и организаций, в том числе для цифровой экономики. По его мнению, высококвалифицированные специалисты помогут региону выйти в лидеры в сфере высоких технологий, которые через 15-20 лет станут основой мировой экономики.



«В прошлом году Агентство стратегических инициатив признало университет лучшим региональным проектом - это подчеркивает наши достижения. Один из показателей - готовые специалисты, которых мы выпускаем сразу же за «рабочий станок». Для студентов, проходящих обучение в ИТ-университете, открываются перспективы быть замеченными компаниями-партнёрами ИТ-университета и трудоустроиться еще во время учебы. 30% слушателей получают приглашение на стажировку или на прохождение собеседования. В прошлом году 80 новых специалистов были приняты по итогам учебы на стажировку в компании Insyte, Galileosky, Simpl, УралХим, Like Marketing. В обучающих мероприятиях уже приняли участие 86 ИТ-компаний, из которых 10 работают в том числе на международный рынок Smart Analytics, Enaza, Macroscop», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Напомним, в 2020 году пермский Сетевой ИT-университет увеличил число бюджетных мест на программы дополнительного профессионального образования и количество бесплатных образовательных мероприятий, которые смогут посетить жители Пермского края. В общей сложности возможность «прокачать» цифровые и IT-навыки получат почти 28 тысяч человек, из них более 25 тысяч школьников и 2 тысячи взрослых.



«Выстраивая индивидуальные траектории развития, благодаря модульным межвузовским технологическим образовательным траекториям-маршрутам, ИТ-университет набирает известность среди студентов, работников ИТ-сферы и людей, которым интересно получать новые навыки. Отмечу также тенденцию - все больше человек приходят к нам из других областей. Из тех, кто закончил обучение - 128 студентов, 140 человек - из ИТ, и 214 - без подготовки, пришли проходить переподготовку», - говорит руководитель Сетевого ИТ-университета Полина Суханова.



В рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае в 2020-2021 году будут выпущены специалисты с ключевыми компетенциями цифровой экономики - свыше 11,5 тысячи человек, получивших профессиональное образование, и около 10 тыс. человек, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики. Об этом рассказала замминистра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова.



«При этом за два года мы рассчитываем выпустить в рамках переподготовки и получения дополнительного образования из Сетевого ИТ-университета 1230 человек, из вузов (ВШЭ, ПГНИУ и ПНИПУ) - свыше 1200 человек. Перечень ключевых компетенций в цифровой экономике мы сегодня выражаем в пяти пунктах: коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие, креативное мышление, умение управлять информацией и данными и критическое мышление в цифровой среде», - говорит Екатерина Черепанова.



Отметим, что в сентябре в Прикамье по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина планируется открыть первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет обучать 1,3 тыс. человек в год, включая молодежь и людей предпенсионного возраста, в том числе и ИТ-навыкам.



Сетевой ИТ-университет — это краткосрочные программы бесплатного дополнительного образования для взрослых жителей Пермского края (с 2020 в том числе и программы профессиональной переподготовки) и обучающие модульные программы по ИТ-специальностям для детей. Он реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования Пермского края.



Основная задача Сетевого ИТ-университета — организационно и методически сопровождать разработку актуальных, практикоориентированных программ дополнительного образования в сфере информационных технологий, организовывать максимальное привлечение на обучение, выстраивать массовое обучение ИТ-навыкам и компетенциям, содействовать кадровому обеспечению ИТ-сектора Пермского края.

Проект работает на распространение новых ИТ-компетенций внутри региона, объединение региональных образовательных ресурсов и выстраивание сетевого взаимодействия с внешними центрами ИТ-компетенций. Цель – развитие ИКТ-сектора Пермского края и его кадровое обеспечение, а также воспитание уверенных пользователей цифровых технологий.

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