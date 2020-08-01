Набережная Камы открыта для посетителей с соблюдением противоэпидемических мер

14:57 | 11.08.2020

Набережная Камы по-прежнему открыта для посетителей. Изданное администрацией Перми распоряжение предполагает усиление противоэпидемических мероприятий с 12 августа: музыканты и творческие коллективы могут выступать с числом участников до 5 человек.



Набережная Камы открыта для посетителей с 18 июня. Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, дежурные администраторы, как и прежде, будут проводить мониторинг количества посетителей и при необходимости ограничивать вход на набережную – в случае превышения ее безопасных пропускных характеристик.



Выступление на территории набережной Камы уличных музыкантов, иных творческих коллективов допускается, если число участников не превышает 5 человек.



Несмотря на то, что режим самоизоляции для лиц младше 65 лет снят, необходимо соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра и избегать массового скопления людей.



Обеспечивать максимальную безопасность посетителей продолжат и сотрудники набережной: регулярно будет проходить дезинфекция туалетов, спортивной и детских площадок, скамеек, малых архитектурных форм, плитки, комнаты матери и ребенка.



Точки торговли и общепита продолжают работать в формате летних кафе, а поверхности, внутренние и внешние помещения регулярно обрабатываются.



Распоряжение администрации Перми издано в связи с действием в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом губернатора Пермского края «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» и предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О введении противоэпидемических ограничительных мероприятий на территории набережной реки Кама в городе Перми».

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