Пермь: новости дня
14:35 | 11.08.2020
Объявлена закупка на проектирование концертно-спортивного комплекса на 10500 посадочных мест в Перми
Управление капстроительства Пермского края объявило закупочную процедуру на проектирование многофункциональной арены (концертно-спортивного комплекса) в Дзержинском районе Перми – одного из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемого к предстоящему юбилею краевой столицы. Начальная цена контракта – 93,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.
В соответствии с техническим заданием, площадь объекта составит 30 тыс. квадратных метров, вместимость – 10 500 посадочных мест. Окончательно параметры площади будут утверждены проектом. Этажность главной арены составит пять этажей, тренировочной арены (с учетом хоккейной коробки) – два этажа. Подрядчику необходимо также запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории. На работу проектировщику будет дан 1 год и 3 месяца.
«Строительство комплекса такого высокого уровня на территории Пермского края окажет большое влияние на развитие таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание и баскетбол, кроме того, появится новая, отвечающая всем современным требованиям площадка для культурно-массовых мероприятий, международных соревнований и концертов», – отметил врио губернатора Дмитрий Махонин.
Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 на 66 метров. В комплексе необходимо запроектировать раздевалки для спортсменов, в том числе с выходом на лед, обеденные зоны, медицинские помещения, помещения для судей, тренеров. В КСК будут также располагаться помещения для хранения специальной техники, склады спортивного инвентаря и другие площади, необходимые для профессиональной организации тренировочного процесса. Кроме того, должны быть предусмотрены вспомогательные помещения: гримерные, репетиционный зал артистов.
В комплексе смогут проводить хоккейные матчи разных уровней, в том числе Международной федерации хоккея, Континентальной хоккейной лиги и других, всероссийские соревнования по фигурному катанию, баскетбольные матчи разных уровней, в том числе Международной федерации баскетбола, Евролиги и Кубка Европы, соревнования по шорт-треку Союза конькобежцев России. Кроме того, на площадках комплекса будут проводиться концерты, выставки, конференции, форумы и другие культурно-массовые мероприятия. Там же будет организован тренировочный процесс по хоккею и фигурному катанию.
Концертно-спортивный комплекс планируется построить на территории, примыкающей к железнодорожному вокзалу Пермь II. Средства на проектирование направляются в рамках государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье». Ориентировочные сроки строительства объекта – 2022-2024 годы.
Напомним, проект строительства многофункциональной арены на 10 500 мест был одобрен оргкомитетом по подготовке и проведению 300-летия Перми, старт которому дал президент России Владимир Путин. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли свыше 100 объектов. По поручению врио губернатора Дмитрия Махонина в августе этого года в число приоритетных проектов «Пермь-300» вошло еще 4 спортивных объекта: возведение многофункционального спорткомплекса «Энергия», реконструкция ДС «Орленок» со стадионом «Юность» и реконструкция манежа «Спартак».
Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. Для этого строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО. В 2020 году количество обустроенных спортивных площадок в Пермском крае увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Помимо этого, будет построено девять площадок для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.
© «Вечерние ведомости»
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